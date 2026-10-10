Блог | Трампу стоит дважды подумать, прежде чем записывать украинцев во враги

Кто будет лидером Украины, будет решать только сама Украина и украинцы, точно никто иной: ни США, ни Китай, ни даже Европа.

Президенту США стоит дважды подумать, прежде чем записывать украинцев во враги американцев.

Не спросив перед этим самих американцев то.

К слову, это ярко иллюстрирует, что Трамп в корне не понимает не то что украинцев, а саму Украину и ее природу.

Думаю, будет эффектно и справедливо, если этой ночью в РФ вспыхнут еще несколько нефтяных мощностей.