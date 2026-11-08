"Трампу нужны новые переговорщики": сенатор Блюменталь заявил, что после выборов в США наблюдаются сильные проукраинские настроения

После выборов в Соединенных Штатах Америки, которые прошли 3 ноября и закончились блестящим преимуществом демократов, наблюдаются сильные проукраинские настроения. Поэтому президенту США Дональду Трампу нужны новые переговорщики.

Такое заявление в соцсети Х сделал сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он также призвал возобновить санкции против РФ, предусмотренные законом Грэма, введение которых отложил Трамп. Также он выступил за блокировку дизельной сделки с Москвой и предоставление Украине военной помощи, в частности средств ПВО. В связи с этим политик вносит соответствующий законопроект в Конгресс США.

Пост Ричарда Блюменталя. Источник: Скриншот

"После выборов ощущается сильный проукраинский ветер в спину. Мы должны немедленно настаивать на введении санкций, отмененных Трампом, остановить его отвратительную дизельную сделку, предоставить военную помощь, в частности противовоздушную оборону, и принять другие меры, чтобы продемонстрировать поддержку, необходимую для того, чтобы привести Путина к серьезным мирным переговорам", – написал сенатор.

Блюменталь отметил, что планирует воспользоваться этой политической поддержкой и внести в Конгресс США законопроект о расширении помощи Украине и санкционного давления на РФ.

"Я вношу законопроект, чтобы воспользоваться этим моментом. А именно критическим поворотным моментом, когда Путина нужно убедить громкими победами на голосовании в том, что США поддерживают Украину", – добавил сенатор.

Также политик отметил, что для переговоров с Россией США должны привлечь других переговорщиков.

"Трампу нужны новые переговорщики, а не подобострастные пешки, которые называют этого жестокого убийцу гуманистом. Конгресс должен немедленно возглавить это", – отметил Блюменталь.

Он также поднял вопрос контроля над системами Starlink и Starshield. По его мнению, Конгресс должен обеспечить общественный надзор за их работой, поскольку они имеют важное значение как для Украины, так и для национальной безопасности США.

"Имея решающее значение для Украины и нашей собственной национальной безопасности, Конгресс должен установить контроль в общественных интересах над Starlink и Starshield. Ни наша национальная оборона, ни наши союзники не должны зависеть от непредсказуемых прихотей триллионера, одержимого собственным эго", – резюмировал свой пост демократ.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США демократы обсуждают подготовку нового пакета помощи Украине объемом около 15 миллиардов долларов. Также законодатели стремятся обеспечить дополнительную поддержку украинской энергетики еще до начала работы нового состава Конгресса.

Также OBOZ.UA писал о том, что gрезидент США Дональд Трамп заявил о проведении серии телефонных переговоров, посвященных урегулированию войны в Украине. Также американский лидер прокомментировал предстоящую встречу сторон в Абу-Даби. По словам Трампа, и Киев, и Москва готовы к диалогу.

Как сообщал OBOZ.UA, суд отклонил попытку администрации Трампа приостановить выборы в крупнейшем штате из-за вероятного поражения республиканца.