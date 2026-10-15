Трамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба: в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и России

Решение президента США Дональда Трампа ослабить ограничения на поставки российского дизельного топлива может принести Кремлю дополнительные доходы для продолжения войны против Украины, однако такая политика представляет угрозу как для американского лидера, так и для российского диктатора Владимира Путина. В частности, Вашингтон рискует усугубить раскол с европейскими союзниками, а Москва — столкнуться с укреплением обороноспособности Европы и Украины.

Об этом сообщает CNN. Попытки американского президента оказать давление на Киев и одновременно пойти навстречу Москве могут не приблизить мир, а ослабить позиции США и создать долгосрочные проблемы для России.

Чем рискует Трамп

Как отмечает CNN, одним из главных рисков для американского президента является ухудшение отношений с европейскими союзниками. Если трансатлантические связи понесут еще больший ущерб, партнеры США могут фактически перестать прислушиваться к позиции Трампа и дождаться окончания его президентства.

Это может ограничить возможности Вашингтона влиять на международные конфликты, в частности на Ближнем Востоке, где ситуация остается сложной. В то же время решение по поводу российского дизельного топлива, по оценке автора материала, вряд ли поможет существенно снизить цены на топливо в США до промежуточных выборов, зато может пополнить бюджет Кремля средствами, необходимыми для продолжения войны.

Дональд Трамп. Источник: Getty

Почему это может обернуться проблемами для Путина

Россия также рискует оказаться в невыгодном положении. Если Украина и европейские страны будут вынуждены действовать без полноценной поддержки США, они могут усилить собственную оборону, найти альтернативные военные решения и увеличить финансирование оборонной сферы.

Автор CNN отмечает: чем активнее Москва будет противостоять Европе, тем больше европейские государства будут вкладывать в перевооружение. В долгосрочной перспективе это может создать для России более серьёзную военную угрозу, чем сейчас.

Владимир Путин. Источник: Getty

Кроме того, Украина уже продемонстрировала способность находить новые решения на поле боя и менять характер современной войны. По мнению журналиста, эта изобретательность вряд ли исчезнет, даже если Киеву придется приспосабливаться к сокращению американской помощи.

В то же время автор отмечает, что Россия способна выдерживать значительные потери и длительное давление, а момент, когда её возможности могут иссякнуть, не всегда очевиден. В качестве примера он приводит мятеж лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в 2023 году, который стал неожиданным проявлением внутреннего напряжения в России.

Напомним, соглашение президента США Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива может принести Кремлю миллиарды долларов дополнительных доходов, которые он сможет направить на продолжение войны против Украины. В то же время эксперты сомневаются, что эти договоренности существенно снизят цены на топливо в США, на чём настаивает американский лидер.

Как писал OBOZ.UA, европейские лидеры выступили против ослабления американских санкций в отношении российского топлива, подчеркнув, что дополнительные доходы от его продажи помогают Кремлю финансировать войну против Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвали не ослаблять давление на Москву и продолжать поддержку Киева.