Трамп сделал громкое заявление о Тайване на переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне 19 ноября заявил, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня. Он также высказался за сохранение позитивной динамики в отношениях с Китаем.

Об этом сообщает китайское государственное информационное агентство Xinhua по итогам встречи лидеров. Си Цзиньпин отметил, что отношения между Китаем и США в целом сохраняют стабильную и позитивную динамику, добавляя миру стабильности и определенности.

По его словам, вместе с Трампом они искали оптимальную модель взаимодействия двух великих держав. В итоге сторонам удалось определить новый формат конструктивных отношений, "построенный на принципах стратегической стабильности, уважения, справедливости и взаимности".

Китайский лидер добавил, что" этот подход одобрительно восприняли граждане обеих стран, а также международное сообщество".

Представитель Тайваня пожал руки лидерам

Тайвань является участником Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), однако его президент не посещает саммиты, чтобы избежать политических противоречий.

На этот раз остров представлял Стэн Ши – основатель производителя компьютерной техники Acer. Во время совместной фотосъемки участников перед официальным началом саммита он пожал руки Дональду Трампу и Владимиру Путину.

Вернувшись на Тайвань 19 ноября, Ши рассказал журналистам, что общался с американским лидером и другими участниками встречи, имен которых не назвал. Он также поблагодарил страны, разделяющие позицию острова, за поддержку углубления двустороннего сотрудничества.

Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем неизбежным

Еще до саммита, 12 ноября, китайский лидер заявил, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем является исторической миссией Пекина и непременно должно состояться. В то же время он заверил в стремлении Китая к мирному объединению. Си Цзиньпин выступил с таким заявлением в Пекине во время мероприятия по случаю 160-летия со дня рождения китайского революционера Сунь Ятсена.

По его словам, Пекин придерживается политики мирного воссоединения и принципа "одна страна – две системы". Он также выразил готовность к диалогу с Тайванем, но при условии соблюдения принципа "единого Китая", согласно которому оба берега Тайваньского пролива являются частями одного государства.