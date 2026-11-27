Трамп изменил совместное с Рютте заявление о войне в Украине: что добавил от себя

По итогам встречи президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте оба лидера выступили с согласованным заявлением. В нем содержался призыв к России воздержаться от расширения войны и отмечалась важность скорейшего установления мира.

Спустя несколько часов Трамп опубликовал отредактированное им в одностороннем порядке заявление: согласно правке президента США, избегать действий, ведущих к эскалации и расширению войны, должна также и Украина. Об этом пишет Рolitico.

Трамп изменил согласованное совместное заявление с НАТО

Самовольное "редактирование" президентом США ранее согласованного совместного заявления в Рolitico назвали "сюрпризом", который Трамп устроил генсеку НАТО Рютте после встречи во Флориде.

По итогам этой встречи в резиденции Трампа Мар-а-Лаго на сайтах Белого дома и НАТО появился текст согласованного совместного заявления президента США и генсека Альянса, в котором говорится, что стороны "обсудили важность избежания Россией любых действий, которые намеренно или ненамеренно расширяют войну, а также важность скорейшего достижения мирного урегулирования войны".

Спустя несколько часов текст заявления Трамп опубликовал в своем аккаунте в Truth Social – с якобы незначительной правкой, которая радикально изменила тон заявления.

"Президент изменил тон замечания, добавив два слова, – изменив заявление на "Россия и Украина" должны избегать таких действий. Представитель НАТО, которому была предоставлена анонимность, чтобы свободно высказаться по этому деликатному вопросу, заявил, что первоначальное послание было официально согласованным заявлением между двумя сторонами, сигнализирующим о том, что Трамп позднее в одностороннем порядке внес изменения в заявление", – говорится в материале.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Журналистам так и не удалось получить комментарии Белого дома о поступке Трампа.

В Politico добавили, что описанные события развернулись через несколько дней после удара Украины по российскому военному кораблю в порту Ливии. Ряд экспертов по праву считают, что эта атака могла нарушать международное право. Однако на фоне ежедневных преступлений России против Украины она не вызвала критики со стороны союзников.

В то же время внесенная Трампом поправка, считают авторы материала, указывает на постоянную напряженность между ним и Зеленским, который не так давно пренебрег просьбой Трампа прекратить наносить удары по российским НПЗ и критической инфраструктуре. В ответ президент США обвинил украинского коллегу в торможении мирного соглашения и заявил, что "для Украины настало время получить нового президента".

"Такая позиция контрастирует с недавними жестами Трампа в адрес президента России Владимира Путина, которого он назвал "другом" во время состоявшейся на прошлой неделе трехсторонней встречи с главой Кремля и китайским лидером Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Российские удары годами постоянно наносились по украинской энергетической инфраструктуре. Обновленные формулировки также бросают новый вызов Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов неоднократно публично расхваливал американского президента, который пытается сохранить поставки американского оружия и ограниченную поддержку Украины, а также единство внутри НАТО. Но это расхождение показывает, что у его подхода, позволяющего Трампу быть в курсе событий, есть четкие ограничения", – пишет Politico

Несмотря на то, что дополнение в Truth Social указывало на Украину, Трамп позже добавил, что во время встречи он "много времени говорил о том, что хотел бы видеть, как президент Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе".

Теперь внимание будет сосредоточено на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе 2 декабря, которую союзники ранее ожидали приурочить к долгожданному пересмотру присутствия американских войск в Европе. С тех пор США сообщили союзникам, что обновление будет отложено.

По словам представителя НАТО, встреча Трампа и Рютте изначально должна была быть посвящена пересмотру, получившему название "Обзор положения в Европе", но вместо этого сосредоточилась на трансатлантическом наращивании оборонной промышленности и российских гибридных атаках в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что был очень строг с Россией, и сразу пригласил Путина на G20.

Причиной, по которой российский диктатор развязал полномасштабную войну в Европе, президент США назвал "обиду" из-за исключения из "Группы семи".