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Трамп сдает Украину по кусочкам: пазлы последних месяцев складываются в одну картину
Дональд Трамп
Источник: Getty
Пазлы складываются быстрее, чем мы думали…
Давайте просто посмотрим на факты.
Посмотрим на события, произошедшие за последние полтора месяца.
Сначала в Москву едет директор ЦРУ Джон Ретклифф.
И, как по совпадению, после его визита происходит резкое усиление российских ударов по Украине.
Такое впечатление, что эти реактивные "шахеды" лежали в сарае и ждали своего часа.
Очень похоже на то, что был дан сигнал, и они взлетели.
А может, они лежали где-то за пределами россии?
У ее сообщников?
Обстрелы мирных городов усиливаются, а в это время проходит имитация переговоров.
Дальше интереснее и интереснее – мы видим, как Трамп постепенно сдает Украину по кусочкам.
Он уже давно не поставляет Европе даже за деньги тот объем оружия, о котором мы просим.
Он не предоставляет тот ассортимент, который нам нужен.
Он приостановил поставки практически всей ПВО и ракет к ней. Он совсем не спешит передавать ракеты.
Он не спешит продавать европейцам американское оружие для Украины.
Далее еще один пазл.
Издание "The Atlantic" пишет, что спецпредставитель Трампа Джон Коул предложил следующую схему:
Россия освобождает политических заключенных – США ослабляют санкции и восстанавливают экономические связи с Москвой.
И Трамп, по данным издания, с радостью на это согласился.
То есть санкции, которые и так много лет были далеко не такими жесткими, как могли бы быть, и никто вообще не контролировал их выполнение, теперь еще могут стать предметом торговли с Путиным.
Как все радовались, что сенат принял закон Грема "Адские санкции".
А где же этот закон Грема?
Этот закон, который предусматривает новые мощные санкционные механизмы против России и тех, кто покупает ее энергоносители.
Уже ясно видно, что Трамп не будет его применять – ни против россии, ни против Индии, ни против Китая.
Да и Европа тоже начинает двигаться не в одном направлении с Украиной.
ЕС продлил основные санкции против россии, но одновременно снял ограничения с Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
В Европе вообще не создано никакого органа, который бы контролировал выполнение санкций всеми странами и корпорациями, контролировал и наказывал.
Наказаний за несоблюдение санкций нет никаких.
Санкции есть – контроля нет – комплектующие россии продают – россия ими убивает украинцев!
Как все красиво.
Вот вам и пазлы – директор ЦРУ – зеленый свет для россии бить по Украине.
Далее – имитация переговоров.
Далее – усиление ударов по Украине.
Постепенное (чтобы не бросалось в глаза) сокращение американской военной поддержки.
Сокращение даже продаж оружия, а помощь остановлена совсем.
Затем торги по поводу санкций.
Теперь еще и возможное их ослабление.
И когда смотришь на все это в совокупности, у меня лично вывод один:
Трамп сдает Украину.
Не одним ударом – а по кусочкам, постепенно.
А Украина платит кровью, пока так называемые партнеры торгуются за будущие отношения с россией.
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Источник:Фейсбук Алексея Ляшенко
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