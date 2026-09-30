Пазлы складываются быстрее, чем мы думали…

Посмотрим на события, произошедшие за последние полтора месяца.

Давайте просто посмотрим на факты.

Сначала в Москву едет директор ЦРУ Джон Ретклифф.

И, как по совпадению, после его визита происходит резкое усиление российских ударов по Украине.

Такое впечатление, что эти реактивные "шахеды" лежали в сарае и ждали своего часа.

Очень похоже на то, что был дан сигнал, и они взлетели.

А может, они лежали где-то за пределами россии?

У ее сообщников?

Обстрелы мирных городов усиливаются, а в это время проходит имитация переговоров.

Дальше интереснее и интереснее – мы видим, как Трамп постепенно сдает Украину по кусочкам.

Он уже давно не поставляет Европе даже за деньги тот объем оружия, о котором мы просим.

Он не предоставляет тот ассортимент, который нам нужен.

Он приостановил поставки практически всей ПВО и ракет к ней. Он совсем не спешит передавать ракеты.

Он не спешит продавать европейцам американское оружие для Украины.

Далее еще один пазл.

Издание "The Atlantic" пишет, что спецпредставитель Трампа Джон Коул предложил следующую схему:

Россия освобождает политических заключенных – США ослабляют санкции и восстанавливают экономические связи с Москвой.

И Трамп, по данным издания, с радостью на это согласился.

То есть санкции, которые и так много лет были далеко не такими жесткими, как могли бы быть, и никто вообще не контролировал их выполнение, теперь еще могут стать предметом торговли с Путиным.

Как все радовались, что сенат принял закон Грема "Адские санкции".

А где же этот закон Грема?

Этот закон, который предусматривает новые мощные санкционные механизмы против России и тех, кто покупает ее энергоносители.

Уже ясно видно, что Трамп не будет его применять – ни против россии, ни против Индии, ни против Китая.

Да и Европа тоже начинает двигаться не в одном направлении с Украиной.

ЕС продлил основные санкции против россии, но одновременно снял ограничения с Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

В Европе вообще не создано никакого органа, который бы контролировал выполнение санкций всеми странами и корпорациями, контролировал и наказывал.

Наказаний за несоблюдение санкций нет никаких.

Санкции есть – контроля нет – комплектующие россии продают – россия ими убивает украинцев!

Как все красиво.