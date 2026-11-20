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Трамп заявил, что Путин случайно запустил дроны и ракеты по Польше
Президент США Дональд Трамп.
Источник: Getty
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин запускал ракеты и беспилотники на территорию Польши. Однако глава Белого дома снова оправдал главу Кремля, подчеркнув, что это произошло "случайно".
Об этом сообщает Clash Report.
"Путин сбрасывал дроны в Польше и несколько маленьких ракет, случайно", – сказал Трамп
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