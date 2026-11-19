Трамп заявил, что для него честь быть рядом с Путиным, и возмутил сеть. Видео

Президент США Дональд Трамп высказался о российском диктаторе Владимире Путине, заявив, что для него честь находиться рядом с ним. Слова американского президента вызвали возмущение в соцсетях, особенно на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Переговорный процесс по Украине сдвинулся с места. Он выразил надежду, что и Путин, и украинская сторона заинтересованы в прекращении боевых действий.

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