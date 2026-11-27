Трамп заявил, что был очень суров с Россией, и сразу позвал Путина на G20. Видео

Президент США Дональд Трамп считает, что был "очень суров" к России и "ввел огромные пошлины и санкции" против государства-агрессора. Он публично пригласил российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в декабре.

Также американский президент заявил, что глава Кремля якобы очень хочет прекратить свою агрессию против Украины и что начал он ее якобы из-за того, что его исключили из "Группы семи". Заявления Трампа цитирует Clash Report.

Заявления Трампа

Президент США, который регулярно заявляет о своей "дружбе" с Путиным и всячески демонстрирует свое восхищение российским диктатором, заявил, что был "очень жестким по отношению к России".

"Именно я ввел огромные пошлины и санкции против России. Я был очень жестким по отношению к России", – подчеркнул Трамп, который отложил усиление санкций против РФ по закону покойного сенатора Линдси Грэма всего через пару недель после того, как подписал этот закон, и который вывел из-под санкций российское дизельное топливо.

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Трамп также публично повторил приглашение Путину прибыть на саммит G20. Впервые о том, что Белый дом пригласил диктатора посетить в декабре Флориду, еще в сентябре заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Тогда эта новость вызвала возмущение в Конгрессе: 20 членов Палаты представителей от обеих партий обратились к Белому дому с требованием отозвать приглашение.

"Если Путин захочет приехать на встречу G20, он, безусловно, может это сделать. Некоторым людям это не понравится", – заявил Трамп на этот раз.

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При этом у Трампа – собственное видение не только причин агрессивной войны РФ против Украины, но и хронологии событий. В частности, как следует из его слов, войну Путин начал, потому что "обиделся" на то, как Запад отреагировал на развязанную им войну.

"Если бы Путин остался членом G8, возможно, сейчас у вас не было бы войны в Украине. Путин очень обиделся, когда это произошло. Обама хотел, чтобы его исключили. Теперь это G7, и все, что мы делаем, – это говорим о России. Мы собираемся на встречу и обсуждаем войну между Россией и Украиной. Я говорю: "Разве не было бы хорошо, если бы Россия присутствовала в этом зале?" – подчеркнул Трамп, который делает вид, что не в курсе, что из G8 Россию исключили в марте 2014 года – в ответ на вооруженную агрессию Москвы против Украины и незаконную оккупацию Крыма.

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При этом продолжать агрессию против соседнего государства Путин, по версии Трампа, совсем не хочет – в отличие от, похоже, Зеленского, который никак не согласится на "танго" с диктатором.

"Я думаю, что Путин хотел бы, чтобы война закончилась. Я в это верю. А для танго нужны двое", – заявил Трамп.

Также он снова попытался оправдать Россию, которая помогает Ирану в войне против США и заявил, что Москва и Пекин ему "помогают".

"Они любят говорить: "О, Россия предоставляет информацию [Ирану]". Ну, мы тоже предоставляем информацию. Даже больше, чем они... И Китай, и Россия хотят, чтобы сделка с Ираном была завершена. Я думаю, что они мне помогают", – продемонстрировал собственное понимание реалий и геополитических раскладов Трамп.

Как рассказывал OBOZ.UA, Трамп утверждал, что убеждал Путина прекратить военную агрессию по всей Европе ради сделки с Украиной.

Также стало известно, что Трамп и Рютте призвали Россию избегать действий, которые распространяют войну за пределы Украины.