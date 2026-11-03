Трамп в шаге от поражения: чего ждать от выборов в США и как это повлияет на Украину. Интервью с Шамшуром

Промежуточные выборы в Конгресс США могут стать серьезным испытанием для Дональда Трампа. По прогнозам, республиканцы рискуют потерять большинство в Палате представителей, под вопросом также их влияние на Сенат. Для американского президента это будет означать, что Конгресс может превратиться в главную площадку противостояния с Белым домом, где каждое решение администрации будет сопровождаться проверками, расследованиями и попытками заблокировать президентские инициативы.

Трамп уже дает понять, что не собирается мириться с таким сценарием. Он угрожает стать "мистером вето" и фактически парализовать работу Конгресса, если демократы одержат победу. Тем временем в его окружении все чаще обсуждают возможность оспаривания результатов голосования, а отдельные сторонники президента даже допускают введение военного положения.

Для Украины результаты выборов тоже будут иметь значение. Победа демократов может вернуть военную помощь, санкции против России и ограничения для администрации Трампа в активную повестку дня. Но рассчитывать на автоматическое восстановление поддержки не стоит: ведь даже в самой Демократической партии нет единства по поводу войны, а ее левое крыло все громче заявляет о собственных взглядах на американскую внешнюю политику. Отдельным раздражителем для Конгресса может стать договоренность Белого дома о российском дизельном топливе, которая вызывает вопросы не только к ее экономическому смыслу, но и к возможным политическим договоренностям с Кремлем.

Способны ли демократы поставить президента под реальный контроль, насколько далеко Трамп готов зайти, чтобы не потерять контроль над американской политикой, грозит ли США новая волна политического кризиса, насколько вероятен импичмент президента и на какую поддержку Вашингтона сможет рассчитывать Украина?

Своими мыслями об этом и других вопросах в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию накануне дня голосования в США? Может ли потеря республиканцами контроля над Палатой представителей стать сигналом ослабления политических позиций Трампа и насколько результаты этих выборов способны изменить баланс сил в Конгрессе и повлиять на дальнейшую политику Вашингтона?

– Ситуация выглядит следующим образом. Во-первых, показательно, что практически все комментаторы, аналитики и эксперты, говоря о возможных результатах выборов, делают оговорку: их прогнозы основаны на социологических опросах и имеющихся наблюдениях. Но все может сложиться иначе. Трамп уже не раз преподносил неприятные сюрпризы своим политическим оппонентам, которые до начала выборов недооценивали его поддержку. Поэтому практически никто не берется утверждать что-либо со стопроцентной уверенностью.

Во-вторых. Сейчас действительно преобладает мнение, что демократы получат большинство по крайней мере в Палате представителей. Дискуссии идут вокруг того, насколько значительным будет это преимущество, но в целом уже сформировался своеобразный консенсус относительно вероятной победы демократов в Палате представителей. Ситуация с Сенатом менее определенная. Демократы также могут получить там большинство, но для этого есть немало препятствий. Расклады остаются разными, возможны неожиданные повороты. Например, накануне бывшая кандидатка в сенаторы от Демократической партии в штате Мичиган поддержала своего бывшего политического оппонента – кандидата от республиканцев. Это может повлиять на результаты голосования в одном из ключевых штатов. Так что победа демократов в Сенате вполне возможна, но пока не гарантирована.

Третий момент заключается в том, что Трамп понимает, каких политических потерь может понести, если демократы получат контроль хотя бы над одной из палат Конгресса. Это будет означать расследования, слушания, требования предоставить документы, в том числе показания под присягой, за нарушение которой предусмотрена уголовная ответственность. У Трампа есть определенные механизмы противодействия, о которых мы также можем поговорить отдельно. Но в целом победа демократов даст им возможность серьезно давить на Трампа и Республиканскую партию.

Эти выборы важны и с точки зрения внутрипартийного расклада среди демократов. В частности, речь идет о том, насколько усилятся позиции их левого крыла. Безусловно, это повлияет и на расстановку сил в контексте следующих президентских выборов. Итак, на кону действительно много важных вопросов. Но сейчас ожидается, что Трамп и республиканцы потерпят поражение по крайней мере в борьбе за Палату представителей. Такова общая картина.

– Американский президент активно вмешался в кампанию Республиканской партии. Масштаб этой активности напоминает полноценную президентскую кампанию, хотя речь идет о промежуточных выборах. Если республиканцы потеряют позиции, это станет ударом не только по партии, но и по самому Трампу. Почему, на ваш взгляд, Трамп так активно включился в эту предвыборную кампанию?

– Я бы не сказал, что это нетипично. Предыдущие президенты тоже участвовали в кампаниях во время промежуточных выборов, ведь ставки здесь вполне понятны. Если возникает так называемое разделенное правление, когда партийная принадлежность президента не совпадает с политическим контролем над законодательной властью, это создает для главы государства серьезные проблемы. В таком случае можно фактически поставить крест на его законодательной программе. Если демократы получат большинство в Сенате, возникнут проблемы с назначениями, а Палата представителей имеет решающее слово в вопросах финансирования. Трамп, с одной стороны, демонстрирует уверенность, заявляет, что все прекрасно, наступает золотой век и США побеждают. Но, думаю, он хорошо понимает, насколько серьезными могут быть политические последствия утраты республиканцами хотя бы Палаты представителей. Именно поэтому он решил лично включиться в кампанию.

Сначала я не замечал у него особого желания активно участвовать в предвыборной борьбе. Возможно, он считал, что это уже не так важно лично для него, ведь это фактически последний промежуточный избирательный цикл его президентства, после которого он больше не сможет переизбираться. Но с учетом перспективы очередного импичмента, который, скорее всего, ничем не закончится, однако доставит ему немало политических и психологических проблем, Трамп решил активизироваться. Я вижу здесь два основных мотива. Первый – минимизировать потери Республиканской партии. Второй – продемонстрировать, что бренд Трампа по-прежнему имеет политический вес, способен менять ситуацию и влиять на результаты голосования. Это важно и для него самого, и для его однопартийцев.

Есть здесь и определенный психологический аспект. Сейчас Трамп активно проводит кампанию в так называемых красных штатах. С одной стороны, это свидетельствует о том, что даже там позиции республиканцев не так прочны, как хотелось бы. С другой – Трамп встречается с комфортной для себя аудиторией, со своей фан-базой. Безусловно, такие встречи являются для него своеобразным бальзамом на душу. А мы знаем, что для Трампа это довольно важно.

– Что касается противостояния с Конгрессом, то уже сейчас многие прогнозируют, что после выборов оно лишь усилится. Масштаб будет зависеть от их результатов, но как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация? Смогут ли демократы действительно усилить давление на президента после этих выборов? Какими могут быть последствия такого противостояния?

– С одной стороны, демократы действительно могут существенно осложнить жизнь Трампу и республиканцам. Вопрос в другом: смогут ли они добиться реальных результатов? И здесь ситуация для демократов значительно сложнее и менее оптимистична, чем может показаться по их заявлениям. Во-первых, важно, получат ли они большинство в обеих палатах Конгресса. Если нет, законодательные инициативы демократов будут постоянно наталкиваться на ожидаемое сопротивление республиканцев. Поэтому принять необходимые им законопроекты будет крайне сложно, а в условиях разделенного правления – практически невозможно. Если же демократы получат большинство в обеих палатах, они действительно смогут продвигать собственные законодательные инициативы. В то же время у Трампа остается право вето, которым он, безусловно, будет пользоваться. Чтобы преодолеть президентское вето, необходимо получить две трети голосов в обеих палатах. Уже сейчас понятно, что даже при максимально благоприятном для демократов сценарии у них не будет такого большинства ни в Палате представителей, ни в Сенате. Следовательно, преодолеть вето Трампа им не удастся.

– Может ли конфликт дойти до импичмента и насколько реалистично отстранение Трампа от власти?

– Не стоит рассчитывать на успешный импичмент. Палата представителей может объявить его простым большинством голосов – такая практика уже была. Но для отстранения президента необходимо получить две трети голосов в Сенате. Даже если демократы будут контролировать эту палату, собрать такое количество голосов в поддержку импичмента они вряд ли смогут. Кроме того, стоит вспомнить практику Трампа за последние два года и его первый президентский срок. Он склонен оспаривать или просто игнорировать невыгодные для себя решения, вместо этого проводя собственную политику с помощью президентских указов (executive orders). Для них не требуется предварительное одобрение Конгресса, и они дают Трампу возможность проводить собственную политику в пределах полномочий исполнительной власти.

Если Трамп будет игнорировать решения Конгресса, демократы смогут обращаться к судебной ветви власти. Однако и здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, суды низших инстанций уже выносили решения в пользу оппонентов Трампа и останавливали некоторые его инициативы. В частности, речь идет о попытках использовать Министерство юстиции для вмешательства в политические процессы и создания препятствий оппонентам. С другой стороны, в апелляционных судах немало судей, назначенных Трампом. Это не гарантирует ему автоматической поддержки, но создает определенные преимущества, которыми он уже пользовался. Позиция Верховного суда также довольно сложная. Если посмотреть на принятые решения, то в целом они нередко были в пользу Трампа. В то же время Верховный суд не всегда поддерживает его, особенно когда действия президента выходят за конституционные рамки. В таких случаях суд все же руководствуется Конституцией и американским законодательством. Поэтому возможности демократов нанести Трампу и его команде максимальный политический ущерб останутся ограниченными. Они смогут осложнять ему жизнь, создавать проблемы для республиканцев и влиять на политические расклады накануне следующих президентских выборов. Но добиться решений, которые заставят Трампа изменить внутреннюю, а особенно внешнюю политику, демократам будет крайне сложно. Собственно, при таких обстоятельствах это было бы непросто любой оппозиционной партии.

– То есть жизнь Трампа все же станет сложнее? Изменится ли характер его президентства после этих выборов или, несмотря на усиление противостояния, принципиально ничего не произойдет?

– Политически ситуация для Трампа действительно усложнится. Будут запросы на документы, расследования, слушания, и их может быть немало. Но превратить эти процессы в конкретные решения, которые заставят президента изменить свою политику, демократам будет чрезвычайно сложно. Я согласен с оценками, согласно которым Трамп будет в ярости, раздражен и будет испытывать фрустрацию. Вероятно, он станет вести себя еще агрессивнее, еще меньше считаться с решениями и требованиями других институтов, использовать любые зацепки для оспаривания невыгодных ему решений. Другими словами, будет пытаться доказать, что именно он остается хозяином положения и все зависит от его воли. Другой вопрос – насколько ему это будет удаваться. Но можно предположить, что Трамп и впредь будет оставаться доминирующей фигурой в Республиканской партии и влиять на отбор ее кандидатов на следующих выборах, в том числе президентских, а также определять политический расклад на протяжении всего следующего избирательного цикла.

– А может ли это противостояние перерасти во что-то гораздо более острое, в более серьезные внутренние конфликты? Может ли противостояние между Конгрессом и Трампом выйти за пределы федерального уровня и распространиться на штаты – условно говоря, между "красными" и "синими"? Насколько реальными вы считаете такие угрозы?

– Все эти сценарии обсуждаются и комментируются. В то же время я не могу сказать, что сейчас существует хотя бы какой-то консенсус относительно того, к каким именно мерам Трамп может прибегнуть, чтобы минимизировать потери после выборов. Мы уже видим попытки вмешательства в избирательный процесс со стороны Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности. Но это, условно говоря, лишь первые проявления. Если говорить о дальнейшей эскалации, можно представить, что Трамп будет пытаться мобилизовать своих сторонников для выхода на улицы и протестов против результатов голосования. Не обязательно он будет делать это посредством прямых призывов, но может использовать другие способы фактического поощрения таких действий.

Насколько ему это удастся – вопрос открытый. У меня есть определенные сомнения, учитывая его низкий рейтинг, который, согласно имеющимся оценкам, является одним из худших среди президентов на соответствующем этапе срока. Его сторонники могут быть в ярости, но демократы будут столь же возмущены. Поэтому нельзя исключать возможность столкновений между сторонниками обоих политических лагерей. В то же время я бы не назвал такой сценарий очень вероятным. Если сторонники Трампа прибегнут к радикальным действиям, вполне вероятна и соответствующая реакция с противоположной стороны. Мы уже видели подобное в Миннесоте, где проходили массовые протесты против действий иммиграционной службы. То есть общественное напряжение может усиливаться, а любые попытки одной стороны давить на другую способны вызвать ответное противодействие.

Пока все эти сценарии остаются на уровне предположений. Очевидно, что Трамп будет пытаться минимизировать политические потери и усиливать недоверие к избирательной системе. Такую тактику он использовал и раньше, причем достаточно открыто. Но насколько далеко он готов зайти, решится ли на более радикальные действия – пока большой вопрос. Многое будет зависеть от масштаба возможного поражения Трампа, а также от того, насколько решительно его оппоненты будут готовы противостоять его действиям и действиям его сторонников. Именно эти факторы будут определять дальнейшее развитие ситуации.

– Может ли поражение республиканцев на выборах ослабить влияние Трампа внутри партии и превратить его в "хромую утку"? Показательна ситуация в Техасе, где после его личной поддержки рейтинг кандидата-республиканца, согласно приведенным данным, упал на шесть пунктов. Свидетельствует ли это о том, что бренд Трампа уже не только не помогает партии, но порой даже вредит ей?

– В нормальных условиях, если бы речь шла не о Трампе, это было бы вполне закономерно: если лидер не обеспечивает партии положительных результатов, он постепенно теряет влияние. Некоторые республиканцы уже пытаются дистанцироваться от политики Трампа и даже не хотели бы видеть его в штатах и округах, где выдвигают собственных кандидатов. Это весьма показательно. С другой стороны, начиная с 2016 года Трампу удалось фактически трансформировать Республиканскую партию. Насколько сильны остаются традиционные республиканцы, отстаивающие классические ценности партии, покажет только время. Движение MAGA и его сторонники до сих пор имеют значительное влияние, поэтому трудно прогнозировать быстрое ослабление позиций Трампа. Я склоняюсь к мнению, что даже после этих выборов он останется главной фигурой в Республиканской партии.

В то же время стоит следить за дальнейшим развитием движения MAGA. Уже появляются аналитические материалы о возможном ослаблении его влияния на партию в целом. Но, учитывая, насколько глубоко Трамп ее трансформировал, этот процесс, если и начнется, будет сложным. Я также считаю, что мы имеем дело с кризисом американской двухпартийной системы. Есть серьезные основания предполагать, что со временем в США могут появиться третья или даже четвертая политические силы. Ведь ни демократы, ни республиканцы уже не способны объединить под одной политической крышей все течения, существующие внутри этих партий. Разногласия между отдельными группами и политиками становятся все глубже.

– Насколько может измениться рассмотрение украинского вопроса в Конгрессе и политика США в отношении нашего государства после выборов? Смогут ли демократы актуализировать вопрос поддержки? В то же время внутренние противоречия есть и среди самих демократов. Левое крыло партии иначе, чем умеренная часть, оценивает необходимость поддержки Украины, отношение к НАТО и американской внешней политике в целом.

– В целом я не вижу предпосылок для того, чтобы даже убедительная победа демократов существенно изменила политику нынешней администрации в отношении Украины. Во-первых, даже если демократы получат большинство в обеих палатах Конгресса, принятые ими законопроекты, в том числе о финансировании Украины, почти наверняка встретят вето Трампа. Демократам не хватит голосов, чтобы преодолеть его. Если же Сенат останется под контролем республиканцев, проблематичным будет даже принятие таких законопроектов. Во-вторых, среди самих демократов есть внутренний раскол. Мы видели это во время рассмотрения законопроекта сенатора Линдси Грэма, когда часть демократов проголосовала против, поскольку документ предоставлял Трампу слишком широкие тарифные полномочия.

Стоит учитывать и позицию левого крыла партии. Во время обсуждения одного из крупных пакетов помощи Украине группа прогрессивных демократов призвала Байдена направлять средства не на поддержку Украины и других государств, а на внутренние нужды американцев. Позже письмо отозвали, но само его появление было показательным. Недавние заявления кандидатки в сенаторы от Мичигана о необходимости тратить деньги внутри США свидетельствуют о том, что такая популистская риторика может распространяться и среди демократов. Безусловно, это не облегчит положение Украины.

Многое будет зависеть от того, насколько значительным будет большинство демократов в Палате представителей. Если преимущество будет убедительным, новый спикер получит больше возможностей для маневра и сможет не считаться с требованиями левого крыла. Если же большинство будет минимальным, придется искать компромиссы между разными фракциями, чтобы обеспечить необходимое количество голосов.

– Трамп уже фактически готовится к возможному поражению республиканцев и возлагает часть ответственности за него на Украину и Зеленского. Не приведет ли это к ухудшению отношения администрации к Украине и сокращению поддержки?

– Политика Трампа в отношении Украины вряд ли изменится. Общее видение его отношений с Россией свидетельствует о заинтересованности в реализации совместных политических, а прежде всего экономических проектов. В то же время в случае поражения республиканцев действительно можно ожидать раздражения Трампа и попыток переложить часть ответственности на Украину. В частности, он может обвинять украинцев в продолжении ударов по российским НПЗ, а также снова продвигать тезис о том, что Зеленский и Украина не хотят мира и препятствуют налаживанию отношений между США и Россией. Все эти сценарии возможны и не сулят Украине ничего хорошего. Поэтому я не ожидаю принципиальных изменений в политике США в отношении Украины до января 2029 года. Ключевая роль в формировании внешней политики, в частности санкционной, принадлежит президенту, а отношение Трампа к Украине вряд ли изменится. И напоследок: даже если в 2028-м или в начале 2029 года к власти придет новый президент, не связанный с Трампом, например демократ, вопросы поддержки Украины и оказания ей помощи будут решаться значительно сложнее, чем даже при администрации Байдена.