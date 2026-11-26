"Трамп испытывает Путина": Рютте попытался объяснить странное поведение президента США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в целом поддерживает подход президента США Дональда Трампа к отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным. По его убеждению, американский лидер всеми своими заявлениями и одновременным предоставлением помощи Украине испытывает главаря Кремля.

В частности, Трамп проверяет готовность Путина к переговорам, считает Рютте. По крайней мере, так он сказал в интервью телеканалу Fox News перед встречей с Трампом.

Испытание для диктатора

По словам Рютте, президент США оказывал давление на Путина, в частности во время встречи в китайском Шэньчжэне на прошлой неделе. Трамп якобы пытается выяснить, готов ли лидер Кремля сесть за стол переговоров и действительно вести диалог.

Более того, Трамп всегда использует такой подход.

"Этот президент с первого дня на посту испытывает Путина, насколько серьезно он настроен, готов ли он к переговорам, готов ли он остановить эту ужасную войну. Испытывает, одновременно оказывая давление на Россию и предоставляя необходимую помощь Украине", – сказал Рютте.

Он добавил, что, по его убеждению, "это работает, и мы должны продолжать в том же духе". Очевидно, речь идет об одновременном давлении на агрессора и помощи Украине.

Что предшествовало

По логике Рютте, когда Дональд Трамп заявил, что Путин его друг, это тоже испытание. Причем глава Белого дома назвал главаря Кремля своим "другом" и перед началом двусторонней встречи в Шэньчжэне, и позже, уже после переговоров в Китае.

Эти слова вызвали критику почти повсюду. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил буквально: "Боже, упаси нас от таких друзей".

Российский главарь "совсем не является другом Соединенных Штатов", в свою очередь, признал директор Национальной разведки США Джей Клейтон.

А президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Трамп может считать Путина кем угодно, но в Украине Путина все равно считают убийцей.