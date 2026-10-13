Трамп считает Зеленского препятствием на пути к миру и Нобелевской премии: в The Atlantic раскрыли подробности

Глава Белого дома Дональд Трамп считает президента Украины Владимира Зеленского главным препятствием на пути к завершению войны, заключению связанных с этим деловых соглашений и получению им Нобелевской премии мира. Трамп хочет, чтобы Украина прекратила боевые действия, согласившись на условия, которые Зеленский считает неприемлемыми.

Об этом говорится в материале The Atlantic. Авторы статьи Джонатан Лемир и Саймон Шустер раскрыли подробности нынешней позиции Трампа в отношении Украины и его отношений с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как отмечает издание, Трамп всё сильнее давит на Киев, требуя прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и даже призывает заменить Зеленского на посту президента Украины. Его окружение также обсуждает возможность прекращения поставок Украине американского оружия и разведданных, если Киев не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Трамп ищет виновного в росте цен на топливо

Как пишет The Atlantic, нынешний разворот Трампа в отношении Украины происходит на фоне проблем с войной против Ирана и резкого роста цен на топливо в США. Средняя цена дизельного топлива в стране уже превысила $6 за галлон, а до промежуточных выборов в США осталось около трех недель, из-за чего республиканцы опасаются потери контроля над Конгрессом.

По словам двух человек, близких к Трампу, неудачи в попытках завершить войну с Ираном его серьезно раздражают. Один из советников президента сказал изданию, что Трамп привык нажимать на нужные кнопки и ожидать, что весь мир — от республиканцев и мировых лидеров до СМИ — будет реагировать, однако Иран не подчиняется его требованиям.

На этом фоне Трамп фактически "обвинил" Украину в росте мировых цен на нефть. Издание отмечает, что такая позиция позволяет президенту США уходить от ответственности за последствия решения атаковать Иран, хотя именно эта война создала дополнительное давление на мировой энергетический рынок.

Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ

В последние месяцы Украина расширила удары вглубь территории России, в частности нанося удары по ее нефтеперерабатывающим заводам. Эти удары вызвали энергетический кризис в России.

Владимир Зеленский сообщил Трампу, а также его представителям Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру, что Украина готова прекратить атаки на российские НПЗ, если Россия остановит удары по украинской энергетике. Однако Трамп не считает эти действия равнозначными и требует, чтобы первой прекратила удары именно Украина. Зеленский с этим не согласился.

Один из представителей Белого дома, слова которого цитирует The Atlantic, заявил, что Зеленский якобы "переигрывает" в отношениях с Трампом и "раздражает президента". По его словам, Трамп требует только одного — прекратить удары по российским НПЗ.

В то же время представители Трампа уже угрожали сокращением продаж оружия Украине, а некоторые люди из его окружения предлагали пойти еще дальше — прекратить обмен разведданными с Киевом. Именно в этом контексте Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности между Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетическим объектам, хотя, как отмечает издание, он не согласовал это заявление ни с Зеленским, ни с Путиным, а Россия после этого продолжила атаковать Украину ракетами и беспилотниками, в частности нанеся удар по электростанции в Харькове.

После разговора с Путиным Трамп усилил давление на Киев

Очередной шаг Трампа в отношении Украины последовал после его 90-минутного телефонного разговора с Путиным 9 октября. По данным источника The Atlantic, во время разговора Трамп сообщил российскому диктатору, что готов отменить санкции на экспорт российского дизельного топлива.

Это решение, как отмечает издание, фактически подрывает санкции, введенные еще в 2022 году, а также новый закон об ужесточении ограничений в отношении российской энергетики, который Трамп подписал лишь в прошлом месяце. Речь идет примерно о 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива, которые должны быть поставлены в США, а в следующем месяце ожидается еще несколько миллионов баррелей.

Такое решение вызвало возмущение даже среди республиканцев. Четверо сенаторов-республиканцев — Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз, Том Тиллис и Джон Кертис — вместе с демократами заявили, что отмена санкций противоречит недавно принятому закону и фактически оказывает Путину финансовую поддержку в то время, когда Россия продолжает убивать украинских мирных жителей.

Зеленский назвал договоренность Трампа с Путиным "несправедливой" и "нечестной". Украинского президента, как пишет The Atlantic, эта договоренность застала врасплох.

Зеленский – препятствие на пути к миру и Нобелевской премии

В то же время Трамп по-прежнему считает именно Зеленского главным препятствием для завершения войны. Американский президент также требует проведения выборов в Украине, заявляя о необходимости избрать нового президента.

Зеленский, со своей стороны, заявлял, что готов провести выборы, если Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Однако, как отмечают авторы The Atlantic, мотивы Трампа связаны не только с желанием добиться завершения войны. Президент США также рассматривает Зеленского как препятствие на пути к своей давней цели — получению Нобелевской премии мира, которую он вновь не получил на прошлой неделе.

По информации издания, Трамп хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в декабре в Дорале, где расположен его собственный гольф-клуб. Президент США, по словам одного из его советников, хотел бы, чтобы обе стороны приехали туда готовыми заключить соглашение, после чего он мог бы выступить в роли хозяина мирного саммита.

"Возможно, тогда Трамп наконец получит эту Нобелевскую премию", — подводит итог этой перспективе The Atlantic.

Параллельно Трамп сближается с Путиным

The Atlantic обращает внимание на то, что нынешний разворот Трампа не является случайным эпизодом, а продолжает его многолетнюю приверженность Путину. Издание напоминает о его отказе публично признавать вмешательство России в выборы 2016 года, встрече с Путиным в Хельсинки и нынешнем нежелании привлекать российского лидера к ответственности за поддержку Ирана.

В последнее время переговоры Кушнера и Виткоффа с Путиным также включали перспективу масштабных бизнес-сделок между Россией и американскими компаниями после завершения войны. Украинские чиновники, по данным издания, давно считают, что внешняя политика Трампа все больше сосредотачивается на заключении таких соглашений, а также на потенциальном обогащении его семьи и ближайшего окружения, а не на защите демократии, прав человека или территориальной целостности государств.

Между тем Путин во время последнего разговора с Трампом не согласился возобновить мирные переговоры, сообщили в Кремле. Несмотря на это, Трамп продолжает оказывать давление именно на Киев, в то время как Россия наращивает ракетные запасы и усиливает атаки на украинские города в преддверии зимы.

The Atlantic отмечает, что если Украина внезапно останется без американской разведки и американского оружия, её положение может стать самым уязвимым со времён первых дней полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором из-за давления со стороны главы Белого дома Дональда Трампа. Украинский лидер критикует решение США об ослаблении санкций против России и настаивает на продолжении ударов по её энергетическим объектам. Вместе с тем в Киеве опасаются потерять американскую поддержку и столкнуться с новыми требованиями о завершении войны.