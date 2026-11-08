Трамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворот

Президент США Дональд Трамп предложил руководителю Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Однако это заявление вызвало сомнения относительно истинных намерений президента.

В сети появилась версия, что американский лидер мог перепутать его с Дэйной В. Уайт – бывшей помощницей министра обороны по связям с общественностью. Об этом сообщает Firstpost.

Дэйна В. Уайт. Источник: Министерство войны США

Издание отмечает, что предположения о возможной путанице распространились после публичного предложения Трампа, а вскоре CNN, ссылаясь на источники, сообщила об отказе руководителя UFC от этой должности.

Как Трамп предложил должность руководителю UFC

7 ноября Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором предложил Дейне Уайту возглавить пресс-службу Белого дома.

Дейна Уайт. Источник: EPA / BIZUAYEHU TESFAYE

"Дейна станет пресс-секретарем, какого еще никогда не было. Дейна, пожалуйста, прими эту должность!" – написал президент США.

Необычное предложение вызвало сомнения в том, действительно ли Трамп намеревался назначить руководителя UFC. Позже пользователи сети предположили, что президент мог перепутать двух людей с похожими именами.

Речь идет о Дейне В. Уайте – бывшем помощнике министра обороны по связям с общественностью. По мнению некоторых пользователей, именно он больше соответствует требованиям к должности пресс-секретаря Белого дома. В то же время эта версия не имеет официального подтверждения.

В сети заявили о возможной путанице с кандидатами

Одним из тех, кто поддержал версию об ошибке, был американский шеф-повар Джо Гера. В публикации в соцсети X, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Трамп мог перепутать руководителя UFC Дейну Уайта с Дейной В. Уайтом, бывшим пресс-секретарем Министерства обороны США. По словам Геры, предложение занять должность пресс-секретаря на самом деле адресовали последнему. Однако эта версия официально не подтверждена.

Публикация Джо Геры. Источник: Скриншот

Он утверждает, что путаница возникла еще 5 ноября, когда Трамп предложил должность Дейне В. Уайт. На следующий день президент уволил Сьюзи Уайлз и назначил на ее место Стивена Миллера. По версии Геры, Миллер не занимается кадровыми вопросами, а окружение Трампа не решается исправлять его ошибки.

"Стивен Миллер не занимается кадровыми вопросами, а Трампу никто не решается возражать или исправлять его. Поэтому сегодня президент заявил, что предложил должность пресс-секретаря главе UFC. На самом деле этого не было", – говорится в публикации

Автор публикации также сравнил ситуацию с инцидентом Four Seasons Total Landscaping. Он предположил, что Трамп будет отрицать факт такого предложения или предложит главе UFC другую должность, например специального посла США.

Гера заверил, что имеет шесть надежных источников информации, однако не раскрыл их имен. В то же время его версия официально не подтверждена.

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной

Должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной с середины октября. Тогда Кэти Захарию уволили менее чем через 5 дней после назначения.

Вскоре после предложения президента CNN опубликовал материал со ссылкой на источники, которые сообщили, что руководитель UFC отказался от должности пресс-секретаря Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президента США Дональда Трампа публично назвали неудачником после эпического поражения республиканцев. Такую оценку в виде вопроса озвучил журналист британского Sky News.