"Трамп верит в добрую волю Путина": Туск скептически воспринял заявление президента США о готовности России к миру

Во время встречи "Коалиции желающих" европейские лидеры 19 ноября звонили и общались с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора американец проинформировал европейцев о своих последних разговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Среди прочего, Трамп выразил надежду на возможность переговоров об окончании войны в Украине, которые "звучали довольно оптимистично", рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам польского премьера, вера Трампа в добрую волю российского диктатора "кажется непоколебимой". Но сам Туск скептически воспринял сообщения президента США.

Довольно часто это слышим

"Мы довольно часто слышим это от президента США. Его вера в добрую волю Путина кажется непоколебимой, хотя пока никаких фактов, подтверждающих ее, нет. Было бы хорошо, если бы рано или поздно выяснилось, что Россия готова серьезно взяться за мирные переговоры", – сказал премьер Польши.

Одновременно Туск уточнил: по его убеждению, вряд ли "Россия сядет за стол переговоров в каком-либо серьезном формате до конца зимы".

Возможность переговоров

Напомним также, что во время телефонного разговора с лидерами стран "Коалиции желающих" Дональд Трамп также раскритиковал дальнейшее выделение многомиллиардной военной помощи Украине со стороны европейских союзников.

Американец объяснил свою критику именно тем, что главарь Кремля якобы настроен на мирные переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник Соединенных Штатов Джаред Кушнер заявил, что США удалось уговорить Россию на гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО. Зять Дональда Трампа утверждает, что Кремль предварительно "устраивают" возможные гарантии для Украины, построенные на принципах договора Альянса.