Трамп ответил, будет ли говорить с Си Цзиньпином о Тайване

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Китая Си Цзиньпин может поднять вопрос Тайваня во время саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По словам американского президента, ему самому не придется затрагивать эту тему, поскольку его китайский коллега сам инициирует ее обсуждение.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ. Президенты встретятся в городе Шэньчжэнь 19 ноября.

Что сказал Трамп

Журналисты спросили Дональда Трампа, планирует ли он обсуждать Тайвань с Си Цзиньпином.

"Я уверен, что он (Си Цзиньпин. – Ред.) поднимет его (вопрос Тайваня. – Ред.). Мне не придется его поднимать. Он его поднимет", – подчеркнул американский президент.

Однако Трамп не уточнил, какой позиции будет придерживаться во время возможного разговора и какие именно аспекты тайваньского вопроса могут стать предметом обсуждения.

Отношения Китая и Тайваня

Китай продолжает заявлять о своих правах на Тайвань и не исключает возможности силового захвата острова, население которого составляет около 23 миллионов человек.

В последние годы Пекин активизировал военную деятельность вблизи Тайваня. Китайские военные корабли регулярно заходят в прилегающие воды, армия проводит масштабные учения, а береговая охрана отрабатывает операции вокруг острова.

Тем временем Тайвань увеличивает расходы на оборону и закупает более мобильные средства поражения, в частности беспилотники. Это должно помочь острову противостоять значительно более мощной китайской армии благодаря применению тактики асимметричной войны.

Карта. Источник: Google Maps

Напомним, 12 ноября во время выступления в Пекине по случаю 160-летия со дня рождения китайского революционера Сунь Ятсена Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Тайваня с материковым Китаем неизбежно и подчеркнул важность мирного объединения без применения военной силы.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Тайваня Лай Цинде заявлял, что остров не согласится на подчинение Китаю и готов отстаивать право своего народа на существование. Он также призвал США и Пекин снижать риск военного конфликта путем диалога и уважать историю Второй мировой войны.