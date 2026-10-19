Трамп оказывает давление на Украину, чтобы заставить её капитулировать перед Россией, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в давлении на Киев, которое, по его словам, может заставить Украину капитулировать перед Россией.

Об этом глава государства заявил в интервью Bloomberg в своём офисе в Киеве в воскресенье, 18 октября.

Зеленский также предложил Вашингтону прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на поставку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Он пояснил, что Украина нуждается в этих боеприпасах для защиты от российских баллистических ракет.