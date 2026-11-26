Трамп утверждает, что убеждал Путина прекратить военную агрессию по всей Европе ради сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае призвал его прекратить военную агрессию в Европе. Он также выразил надежду на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией, подчеркнув, что для этого есть реальные предпосылки。Дональд Трамп

Об этом Трамп написал 26 ноября в своей соцсети Truth Social. Там же он упомянул о встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, которому рассказал о своих переговорах с главой Кремля.

Американский президент отметил, что во время разговора с Путиным уделил значительное внимание прекращению российской военной агрессии в Европе.

"Я действительно считаю, что для этого есть реальная возможность. Каждый месяц гибнут тысячи людей – НАСТОЯЩАЯ КРОВАВАЯ БАНЯ", – написал Трамп.

Пост Трампа в соцсети Truth Social. Источник: Скриншот

Напомним, переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялись на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. В начале встречи американский президент назвал российского диктатора другом и заявил, что у них "прекрасные отношения".

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Дональд Трамп с самого начала президентства проверяет, насколько серьезно Владимир Путин настроен на переговоры и готов ли остановить войну. По словам главы Альянса, американский президент сочетает давление на Россию с предоставлением необходимой помощи Украине.