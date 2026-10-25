Трамп сказал, будет ли иметь дело с Украиной после войны и приедут ли они с Меланией в Киев

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения российско-украинской войны собирается вести бизнес с Украиной. В то же время совместные дела он планирует иметь и с Москвой.

Тем временем первая леди США Мелания Трамп предположила, что может приехать в Украину. Общение супругов Трампов с журналистами транслировало DRM News.

Что Дональд и Мелания Трамп сказали об Украине

О намерениях вести бизнес и с Киевом, и с Москвой Трамп заявил во время пространной тирады, в которой упомянул о соглашении о редкоземельных металлах с Украиной, а также выдуманных им 350 млрд долларов, якобы потраченных на поддержку нашего государства его предшественником Джо Байденом

"Мы хотели бы вернуться к реальности, в которой Россия и Украина заключают соглашение, и тогда мы могли бы вести дела с обеими сторонами. Знаете, я заключил соглашение с Украиной, чтобы получить их природные минералы на сумму до одного триллиона долларов. И причина в том, что Байден предоставил им военную технику на 350 миллиардов долларов, и мы заставили бы их заплатить, ЕС заплатил бы... И теперь мне нечего комментировать по этому поводу, кроме того, что, конечно, мы будем вести дела с Украиной и Россией после окончания этой войны, я полагаю", – заявил президент США.

Когда к беседе с журналистами присоединилась Мелания, у нее спросили, планирует ли супружеская пара визит в Украину.

"Посмотрим", – ответила первая леди.

Трамп после этого добавил, что такой визит может состояться.

У президента США также спрашивали, говорил ли он с миллиардером Илоном Маском о ситуации в Украине (очевидно, имелось в виду замедление Starlink) – он подтвердил факт разговора, но отказался раскрывать его подробности.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Трамп готовит новое смягчение санкций против России. После дизеля из-под ограничений он может вывести российские удобрения.