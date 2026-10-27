Трамп рассматривает возможность отмены санкций против "кошелька Путина" – NYT

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Возможное снятие ограничений стало частью более широких переговоров между Вашингтоном и Москвой, в частности по вопросу поставок российского дизельного топлива в США.

Об этом пишет The New York Times. Издание ссылается на людей, осведомленных о переговорах, и американского чиновника.

РФПИ возглавляет Кирилл Дмитриев – российский чиновник, который участвует в контактах Москвы с представителями администрации Трампа по поводу войны против Украины.

Издание напоминает, что администрация президента Джо Байдена внесла РФПИ в санкционный список в 2022 году, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, назвав его "черной кассой" российского диктатора Владимира Путина и символом более широкой российской клептократии.

Москва добивается смягчения санкций

Российский фонд прямых инвестиций сыграл ведущую роль в реализации "дизельной сделки" Трампа с Путиным, помогая организовать первые поставки российского дизельного топлива в США.

Вопрос о возможном снятии санкций возник на фоне активизации экономических контактов между США и Россией. Дмитриев стремится использовать эти переговоры, чтобы вернуть свой фонд к международной финансовой деятельности, добиваясь смягчения санкций против себя самого.

16 октября на конференции в Москве он заявил, что "лед наконец тронулся", и подчеркнул, что речь идет о сделках с США, которые могут заключаться уже сейчас, а не только после окончания войны.

По его словам, такие договоренности помогают убеждать американцев в том, что санкции по своей сути "ошибочны".

Трамп видит в бизнесе инструмент для завершения войны

По оценке NYT, в команде Трампа считают, что переговоры о деловых договоренностях с Путиным могут способствовать завершению войны в Украине. Логика американской администрации заключается в том, что перспектива новых экономических отношений с США должна продемонстрировать российскому президенту серьезность намерений Вашингтона по построению нового партнерства с Москвой.

В то же время такой подход критикуют противники политики Трампа, в частности некоторые республиканские законодатели. По их мнению, президент США передает России экономические выгоды, не получая взамен достаточного давления для прекращения войны против Украины.

Бывший чиновник администрации Байдена Эрик Грин заявил, что отмена санкций против РФПИ стала бы "очень сильным сигналом" о том, что США отходят от прежней позиции, согласно которой ограничения не могут смягчаться до окончания войны в Украине.

Что будет означать возможное снятие санкций

Если США действительно исключат РФПИ из санкционного списка, это станет одним из наибольших шагов Вашингтона по ослаблению экономического давления на Москву с начала полномасштабной войны.

Речь идет о фонде с многомиллиардными активами, который инвестировал в российские компании и реализовывал совместные проекты с инвесторами из стран Ближнего Востока и других регионов, способствуя расширению глобального влияния России.

В издании добавили, что отмена санкций в отношении РФПИ стала бы серьезным срывом многолетних усилий США по применению экономического давления с целью заставить Россию прекратить агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций против РФ после недавней дизельной сделки с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. На этот раз американский лидер готовится пойти на уступки в вопросе экспорта российских удобрений.