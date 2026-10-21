Трамп планирует подписать мирное соглашение по Украине уже в декабре на саммите G20 – СМИ

Президент США Дональд Трамп рассчитывает достичь договоренности о завершении российско-украинской войны в декабре 2026 года, во время саммита "Группы двадцати" (G20) в Майами. Сейчас посредник Белого дома видит себя посредником между Зеленским и Путиным, которые могли бы подписать мирное соглашение.

Американский президент хочет использовать саммит, запланированный на середину декабря, для достижения договоренностей между Украиной и Россией. Об этом сообщает автор Саймон Шустер в материале The Atlantic.

Мероприятие должно состояться на одном из гольф-курортов Трампа в районе Майами. При этом российский диктатор Владимир Путин пока не подтвердил, что приедет на встречу.

Стремление Трампа как можно скорее завершить войну связано также с внутриполитическими проблемами США и ростом цен на энергоносители. Саймон Шустер отмечает, что президент обвиняет Украину в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и считает, что они негативно влияют на позиции республиканцев накануне промежуточных выборов в Конгресс.

В то же время в Киеве опасаются, что переговоры о будущем Украины могут проходить без полноценного участия самой украинской стороны. Один из украинских чиновников, который общался с журналистами на условиях анонимности, описал ситуацию так.

"Создается впечатление, что все это происходит без нас", – сказал он.

Отдельное беспокойство вызывает возможность переговоров между Трампом, Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер предложил провести трехстороннюю встречу в середине ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Среди тем обсуждения должна быть и война против Украины, однако участие Киева в таком формате не предусмотрено.

Вашингтон может усилить давление на украинское руководство. Представители администрации Трампа угрожали ограничить поставки вооружений и доступ к разведывательным данным, если Украина не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие предприятия.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения завершения войны и уже подтвердил намерение принять участие в саммите G20.

Стремление Трампа добиться быстрого соглашения не обязательно означает справедливое завершение войны. При определенном развитии событий переговоры могут превратиться не в поиск компромисса, а в принуждение Украины к уступкам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп объяснил, что приостановил санкции против России, чтобы не сорвать переговоры об освобождении американца Стивена Габбарда. По его словам, введение ограничений могло полностью остановить переговорный процесс.