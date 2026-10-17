Трамп подписал указ об отмене санкций против России, предусмотренных "законом Грэма": что это означает

Президент США Дональд Трамп отказался от санкций в отношении экспорта российских энергоносителей, которые должны были быть введены в соответствии с законом об "адских санкциях", автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Этот закон американский президент подписал около месяца назад.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома. Через два дня Трамп должен был ввести 100-процентные пошлины на все товары от крупнейших покупателей российской нефти, а также серьезные ограничения в отношении российских компаний, но отказался это делать, сославшись на "национальные интересы США".

Трамп не будет вводить санкции против России по "закону Грэма"

Закон об "адских санкциях", автором которого является Грем, Трамп подписал 18 сентября. С этого момента начался 30-дневный период, до окончания которого он должен был ввести 100% пошлины на все товары от пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти (это, прежде всего, Китай, Индия и Турция). Закон также предусматривает санкции против многочисленных российских компаний и 500-процентные пошлины на весь импорт российских нефтепродуктов в США.

Этот месячный срок истекал 18 октября. Однако фактически накануне его окончания, поздно вечером 16 октября, Трамп подписал указ об отмене тарифов, связанных с экспортом российских энергоресурсов. Как пояснили в Bloomberg, это было сделано из-за того, что они "осложнили его усилия по снижению цен на дизельное топливо накануне промежуточных выборов в США", то есть мешали реализовать "дизельное соглашение" с Москвой.

Для отмены санкций Трамп применил соответствующий пункт закона, дающий президенту США право отказаться от их введения, если этого требуют интересы государства.

"Настоящим я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грема. Я представил Конгрессу подтверждение того, что выдача такого отказа на данный момент соответствует национальным интересам Соединенных Штатов", – заявил Трамп в исполнительном указе.

Указ официально вводит тарифы, одновременно приостанавливая их действие, а это означает, что Трамп может применить их в другое время, если пожелает.

Санкции в отношении крупнейших покупателей российской нефти, российских компаний и 500-процентная пошлина на импорт энергоресурсов из РФ в США, как подчеркнули в Bloomberg, противоречат плану Трампа закупать у российского диктатора Владимира Путина дизельное топливо. Таким образом президент США рассчитывает снизить цены на американских заправках до промежуточных выборов в Конгресс, до которых осталось менее месяца.

Однако этот шаг президента США может вызвать сопротивление Конгресса, в том числе со стороны части сенаторов-республиканцев, которые и без того возмущены его решением по поводу российского дизельного топлива. Только на этой неделе группа законодателей от обеих партий направила Трампу письмо с требованием расторгнуть соглашение с Путиным и обеспечить выполнение положений закона Линдси Грэма.

"Грэм, республиканец из Южной Каролины и давний сторонник Украины, подготовил законопроект перед смертью в июле, и его принятие рассматривалось как способ почтить его память. Грэм неоднократно называл такие санкции ключом к тому, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров и прекратить его полномасштабное вторжение в Украину, которое продолжается уже пятый год", – напомнили в Bloomberg.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп пожаловался на украинские удары по НПЗ России и набросился на Зеленского. По словам американского президента, украинские удары по НПЗ "только повышают мировые цены на нефть", поэтому Зеленский "оказывает миру медвежью услугу". Да и вообще, Трамп назвал себя "не большим поклонником" президента Украины и обвинил последнего в нежелании закончить войну и в том, что договариваться с ним "сложнее, чем с Путиным".