Трамп назвал Путина другом и похвастался "прекрасными отношениями": как прошла встреча в Китае. Видео

На полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне состоялась двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры продлились около часа и завершились без каких-либо публичных заявлений.

В начале встречи американский президент назвал Путина другом и похвастался "прекрасными отношениями". Видео с мероприятия опубликовал Clash Report.

Комплименты перед камерами

Двухсторонняя встреча предшествовала предстоящи трехсторонним саммитом с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Едва войдя в зал переговоров, глава Белого дома задал максимально дружелюбный тон. Обращаясь к присутствующим, Трамп назвал Путина своим другом и подчеркнул, что их связывает давнее знакомство.

Американский президент также выразил уверенность, что диалог пройдет "замечательно", и напомнил, что вскоре лидеров ждет еще один раунд общения.

"У нас уже много лет прекрасные отношения. Мы давно друг друга знаем. Думаю, эта встреча может принести много хорошего, или хотя бы заложить для этого основу. Но я думаю, что результаты будут. Позже у нас состоится вторая встреча, как вы, наверное, знаете. А сейчас мы проведем эту, и все пройдет замечательно", – заявил Трамп.

Итоги без сенсаций

Несмотря на громкие комплименты на старте, сама встреча прошла в закрытом режиме и не принесла прорывных новостей. Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков по итогам беседы отметил, что особо важных заявлений стороны делать не стали.

По его словам, текущие переговоры носили подготовительный характер. Все участники сосредоточены на грядущей трехсторонней встрече, где к Трампу и Путину присоединится лидер Китая Си Цзиньпин.

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателей КНР Си Цзиньпином. По его словам, стороны обсудят межгосударственные разногласия.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае диктатор Владимир Путин стремился позиционировать Россию как великую державу наравне с КНР и США. При этом тема урегулирования войны против Украины подавалась им как лишь один из элементов более широких отношений между тремя странами.