"Трамп на стороне Путина": Безсмертный объяснил, может ли Украина изменить ситуацию в свою пользу

Украина должна изменить подход к взаимодействию с Соединёнными Штатами и сделать сотрудничество с Европой главным направлением внешней политики. Киеву не стоит рассчитывать на изменение позиции американского лидера, но необходимо продолжать контакты с его политическим окружением.

Такую позицию высказал дипломат Роман Безсмертный. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Нынешние действия американской администрации свидетельствуют о давлении на Киев с целью заставить Украину пойти на уступки Москве. Он связал это, в частности, с вопросами передачи разведывательной информации, работы спутниковой системы Starlink и энергетических соглашений.

"Могу однозначно сказать, что сейчас Трамп на стороне Путина", — заявил Безсмертный.

Действия Вашингтона и Кремля могут быть скоординированными. По его мнению, Россия продолжает атаковать Украину, в то время как возможные ограничения американской поддержки затрудняют своевременное реагирование на удары.

Отдельно дипломат обратил внимание на разведывательные данные, которые имеют важное значение для выявления запусков российских баллистических ракет. Задержки с получением такой информации могут влиять на оперативность украинской противовоздушной обороны.

Безсмертный также высказал предположение, что ограничение технических возможностей Starlink может быть частью давления на Украину. Он связал это с возможными указаниями Дональда Трампа Илону Маску и компании SpaceX. В то же время эти утверждения являются оценками самого дипломата.

Безсмертный убежден, что Киеву необходимо усиливать сотрудничество с европейскими партнерами, поскольку дальнейшее давление на Украину может иметь последствия для безопасности всего континента.

"Единственное направление, на котором нам нужно сосредоточить усилия, — это Европа", — подчеркнул он.

Если Украина согласится на критические уступки, это может ослабить и европейские государства. Он выразил опасения, что в течение ближайших месяцев геополитическая ситуация может существенно измениться, а европейская безопасность окажется под угрозой.

В то же время Безсмертный не призывает полностью отказываться от контактов с США. Украине следует поддерживать связь с представителями Республиканской и Демократической партий, объясняя неизменность своей позиции в отношении войны.

Дипломат считает, что Украина должна сохранять внутреннюю политическую стабильность и не соглашаться на смену власти под внешним давлением.

"Украинскому обществу необходимо сплотиться вокруг Зеленского. Ни в коем случае нельзя допустить отставки президента. Точно так же не может быть и речи о проведении выборов в нынешних условиях", — заявил он.

Безсмертный также подчеркнул необходимость усилить меры по защите гражданского населения. В частности, он предложил по возможности переводить сотрудников на удаленный режим работы, менять организацию труда и искать более безопасные места для пребывания людей.

Кроме того, дипломат считает необходимым инициировать соответствующие процедуры в Организации Объединенных Наций и Совете Безопасности ООН. Украине следует последовательно использовать дипломатические механизмы, чтобы донести до международного сообщества собственную оценку действий России и политики Вашингтона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что насмешки бывшего президента США Джо Байдена над Россией стали одной из причин войны в Украине.Между тем о себе он сказал, что умеет хорошо заключать сделки.

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