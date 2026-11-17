Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на полях саммита АТЭС – Reuters

Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на этой неделе в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Шансы на такую встречу выросли после заявления Кремля о возможных переговорах северокорейского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценки аналитиков. Они предполагают, что последние дипломатические контакты между Пхеньяном, Москвой и Пекином могут быть связаны с подготовкой к встречам на высшем уровне.

Трамп неоднократно выражал желание снова встретиться с Ким Чен Ыном. В понедельник, 16 ноября, он заявил, что такой контакт может состояться в Китае уже на этой неделе. Однако прежние планы провести переговоры не реализовались, а представители США и Южной Кореи ранее оценивали шансы на них как небольшие.

Поводом для новых предположений стало заявление Кремля, которое распространило российское агентство "Интерфакс". В нем говорилось, что Путин может встретиться с Ким Чен Ыном, если тот приедет на саммит АТЭС в Шэньчжэнь.

Бывший сотрудник американской разведки, специализировавшийся на Северной Корее, Сидни Сайлер считает, что Кремль не стал бы озвучивать такую возможность, если бы не был уверен в предстоящей встрече. По его оценке, определенная подготовка к переговорам уже идет.

Признаками возможной подготовки к переговорам могут быть и последние дипломатические контакты: северокорейские чиновники посещали Россию и Китай, а российские и китайские делегации – Пхеньян. Кроме того, в прошлом месяце Ким Чен Ын неожиданно побывал в китайском приграничном городе Даньдун.

В то же время Трамп заявил, что решение об участии северокорейского лидера в саммите зависит от председателя КНР Си Цзиньпина. В китайском МИД, со своей стороны, сообщили, что не располагают информацией о том, приглашали ли Кима.

В то же время не все аналитики верят, что переговоры действительно состоятся. Профессор Института Дальнего Востока Университета Кеннам Ким Дон Еп убежден, что Ким Чен Ыну нет смысла ехать в Китай только ради совместного фото с Трампом. Он отметил, что санкции против Северной Кореи уже не оказывают действенного влияния, поэтому такая поездка вряд ли принесет Пхеньяну какую-либо пользу. Сами же заявления Кремля эксперт связывает прежде всего со стремлением Москвы продемонстрировать свое влияние на Северную Корею, а не с реальным сближением Вашингтона и Пхеньяна.

В МИД Южной Кореи также продолжают оценивать шансы на переговоры Трампа с Кимом как низкие. В то же время президент страны Ли Чжэ Мен надеется, что американский лидер сможет убедить Пхеньян вернуться к диалогу.

Напомним, накануне OBOZ.UA писал о возможной трехсторонней встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Однако перспективы масштабных договоренностей остаются неопределенными, поскольку лидеры преследуют разные цели: Москва стремится обсудить завершение войны против Украины, Вашингтон заинтересован, в частности, в контроле над ядерными вооружениями, а Пекин осторожно относится к такому формату переговоров.