Трамп может отложить поставки Украине ракет Patriot до промежуточных выборов в США – Euronews

Украина до сих пор ожидает разрешения США на поставку дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для защиты от российских баллистических ударов. Союзники по НАТО опасаются, что их передачу могут отложить до промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на источники в НАТО. По их словам, ситуация остается "непредсказуемой", а союзники не знают, получит ли Украина дополнительные ракеты и когда именно они могут поступить. Собеседники издания также отмечают, что Вашингтон стремится как можно скорее завершить российско-украинскую войну.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев до сих пор ждет одобрения министра обороны США Пита Хегсета на передачу дополнительных ракет-перехватчиков.

По украинским оценкам, США производят около 60–65 ракет-перехватчиков для Patriot в месяц. Это меньше, чем количество баллистических ракет, которые Россия выпустила по Киеву и прилегающему региону всего за две недели. В то же время американские запасы таких боеприпасов сокращаются из-за войны против Ирана.

Один из источников Euronews в НАТО заявил, что в преддверии выборов Дональд Трамп использует все доступные рычаги давления на Украину. По словам собеседника издания, американский президент также пытается склонить Киев к мирному соглашению, которое будет предусматривать территориальные уступки.

Кроме того, Трамп призывает Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он объясняет свою позицию тем, что эти атаки повышают мировые цены на энергоносители и наносят ущерб потребителям в США и Европе.

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер предположил, что задержка с поставкой ракет может быть связана с желанием Вашингтона сохранить запасы вооружения на случай возобновления масштабных боевых действий против Ирана. В то же время Пентагон до сих пор не объяснил, почему ракеты Patriot, приобретенные европейскими странами для Украины, еще не передали Киеву.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников предоставить Украине собственные системы Patriot. Однако Греция и Испания, располагающие значительными запасами менее современных ракет PAC-2, пока не откликнулись на этот призыв.

Неопределенность сохраняется и в отношении поставок других средств противовоздушной обороны. В частности, Украина до сих пор не имеет ясности относительно доступа к системам NASAMS – американско-норвежским комплексам, предназначенным для перехвата воздушных целей на малых и средних расстояниях.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), из-за войны с Ираном американские запасы ракет-перехватчиков Patriot, боеприпасов для других систем ПВО и дальнобойного вооружения сократились примерно наполовину. Пополнение арсеналов требует значительных ресурсов и времени: одна ракета-перехватчик Patriot стоит более $4 млн, а ее производство может длиться почти два года.

В то же время затягивается реализация предварительной договоренности о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot. Германия уже получила разрешение на выпуск ракет PAC-2 – менее современной и более дешевой модификации. Однако первые ракеты, изготовленные в рамках этой программы, ожидаются не ранее декабря 2026 года или января 2027-го.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Украина получает в среднем всего 12 ракет для систем Patriot в месяц. Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке попросил утвердить дополнительный пакет ракет на зимний период. По словам главы государства, Киеву приходится каждую неделю договариваться с партнерами о новых поставках, преимущественно с европейскими странами.

Также OBOZ.UA писал, что бывший президент США Барак Обама раскритиковал политику администрации Дональда Трампа в отношении Украины. Во время предвыборного митинга в Джорджии он заявил, что Белый дом отталкивает ключевых союзников и одновременно "склоняет колени перед Путиным", предавая украинцев, которые борются за свободу и демократию.