Блог | Трамп хочет российский дизель, Путин – новые уступки: что на самом деле стоит за угрозой конфликта с США

Энергетическое перемирие Трампа. Возможно ли оно вообще?

1. Мы все уже поняли, что Трамп никогда не признает своих ошибок. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизельное топливо, вопрос об очередной ссоре с Украиной стал лишь вопросом времени. Однако главное отличие между нынешней ситуацией и тем, что было после ссоры в Овальном кабинете, заключается в том, что Трамп не отдал немедленное распоряжение запретить предоставлять разведданные Украине. И, похоже, он не может этого сделать, учитывая общественные настроения в США.

2. Вообще, вся эта история с разрешением на закупку российского дизельного топлива будет иметь хоть какой-то смысл только в одном случае: если будет достигнуто энергетическое перемирие и Россия в течение следующих двух-трех месяцев сможет экспортировать достаточное количество дизельного топлива. Сейчас РФ из-за украинских ударов по НПЗ просто физически не может обеспечить те объемы, которые нужны Трампу для падения цен. Поэтому переговоры, похоже, продолжатся. Их результат пока неопределен, и предсказать его крайне сложно.

3. Я говорил ранее и повторю сейчас: наш главный союзник – именно американские СМИ, и они являются главным сдерживающим фактором от тех или иных действий Трампа. Сейчас у нас есть три недели до выборов, когда Трамп не может запретить предоставлять нам разведданные. За это время нам крайне важно не стать частью войны между демократами и республиканцами и, что не менее важно, частью войны между MAGA и так называемой "старой партией". И это время нужно использовать для того, чтобы прекращение предоставления разведданных и другой помощи стало токсичным для Белого дома и Республиканской партии.

4. Мы уже четко понимаем, что европейцы сделают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину, и здесь у нас будет единый фронт.

5. В результате у нас есть два основных варианта дальнейших действий: либо война продолжается, а Россия продолжает уничтожать тыл и параллельно устраивает провокации в Европе. Вариант второй: Трамп добивается реального энергетического перемирия, но Россия продолжает блокировать Черное море, наносить удары по тылу и эскалировать ситуацию в ЕС. Однако за энергетическое перемирие Путин должен попросить что-то большее, чем дизель. Что именно – узнаем в ближайшие дни.