Трамп с Путиным хотят ограничить полномочия МУС, выдавшего ордер на арест российского диктатора: в ООН ответили

В Организации Объединенных Наций подчеркнули необходимость поддерживать Международный уголовный суд и укреплять международный правопорядок. Такую позицию озвучили на фоне заявлений Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина о намерении ограничить полномочия МУС.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря генерального секретаря ООН Фархан Хак. Его слова цитирует Укринформ.

Позиция ООН по МУС

Фархан Хак подчеркнул, что генсек ООН считает Международный уголовный суд одним из ключевых органов международного правосудия, а верховенство права – основой мировой стабильности.

По словам Фархана Хака, ООН имеет соглашение о сотрудничестве с Международным уголовным судом и заинтересована в том, чтобы государства-члены поддерживали его деятельность.

"У нас есть соглашение о сотрудничестве с МУС, и мы хотим, чтобы государства-члены поддерживали его работу. Верховенство права является одним из основополагающих столпов стабильности в мире, и его нужно укреплять, а не ослаблять", – заявил представитель ООН.

Он добавил, что Организация Объединенных Наций последовательно выступает за поддержку деятельности Суда и впредь будет придерживаться этой позиции.

Отвечая на вопрос о намерениях лидеров США, Китая и России ограничить деятельность МУС, в частности с учетом выданного в отношении Путина ордера на арест, Хак отметил, что оценивать собственную работу должен сам Суд.

"Я предоставил бы это Суду – обсуждать его работу. Но с нашей стороны мы последовательно призывали поддерживать деятельность МУС и будем продолжать это делать", – сказал заместитель пресс-секретаря генсека ООН.

Что предшествовало

Лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин на трехстороннем саммите приняли совместную так называемую "Декларацию о мире". При этом в документе не упоминаются ни война России против Украины, ни операция США против Ирана.

В то же время один из четырех пунктов декларации касается МУС.

"Трое глав государств признали, что принцип согласия государства и уважение к иммунитетам государственных должностных лиц имеют первостепенное значение, и согласились, что Международный уголовный суд и другие подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией", – говорится в документе.

Очевидно, "трое глав государств" считают "злоупотреблением своей юрисдикцией" выданный МУС ордер на арест военного преступника Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) лидеры США, КНР и РФ заключили "мирную декларацию". О войнах в Украине и Иране, которые начали двое участников переговоров, в документе не упоминается.