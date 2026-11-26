Трамп и Рютте призвали Россию избегать действий, распространяющих войну за пределы Украины

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели переговоры в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В ходе плодотворной встречи стороны обсудили ключевые глобальные вызовы, включая войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и укрепление обороноспособности Альянса.

Одной из главных тем переговоров стала российско-украинская война и провокационные агрессивные действия Москвы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте НАТО.

Сдерживание эскалации и путь к миру

Трамп и Рютте акцентировали внимание на том, что Москве критически важно воздерживаться от любых шагов, которые могут преднамеренно или случайно расширить географию конфликта.

При этом они подчеркнули общую заинтересованность в скорейшем достижении мирного урегулирования.

"Мы также обсудили важность того, чтобы Россия избегала любых действий, которые преднамеренно или непреднамеренно расширяют войну, и важность достижения мирного урегулирования войны как можно скорее", – говорится в заявлении.

Глобальная повестка и итоги прошлых саммитов

Помимо ситуации в Европе, стороны детально разобрали развитие конфликта в Иране. Участники встречи также высоко оценили совместные результаты и "рекордные достижения", которых Вашингтону и союзникам удалось добиться в ходе предыдущих саммитов НАТО в Гааге и Анкаре.

Завершающей темой разговора стало финансовое и технологическое укрепление блока. Трамп и Рютте подтвердили необходимость дальнейшего наращивания военных бюджетов и активных инвестиций в развитие оборонно-промышленной базы как на территории Соединенных Штатов, так и во всех странах Североатлантического альянса.

Трамп и Рютте обсудили войну в Украине. Источник: НАТО

Напомним, группа членов Палаты представителей США направила двухпартийное письмо президенту Дональду Трампу с призывом немедленно отменить приглашение Владимира Путина на предстоящий саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Майами в декабре.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что администрация президента США Дональда Трампа отказалась продвигать идею экономического поощрения России для прекращения войны против Украины. Предложенные Вашингтоном энергетические и авиационные проекты не заинтересовали Москву. Сейчас страна-агрессор продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Киева.