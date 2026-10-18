"Трамп и Путин должны дать нам 60 дней": Зеленский о возможных выборах в Украине и своем участии

Владимир Зеленский заявил, что Украине понадобится около шести месяцев для подготовки к выборам после окончания войны. В то же время он допустил возможность проведения голосования ещё до её завершения, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Об этом президент Украины рассказал в интервью NBC News. Он подчеркнул, что готов рассмотреть возможность проведения выборов во время войны при условии наличия достаточного времени для изменения законодательства и подготовки необходимой инфраструктуры.

Зеленский заявил, что считает несправедливыми предположения о его нежелании проводить выборы. По его словам, для организации голосования требуется время, в частности для обеспечения безопасности избирателей.

"Если Трамп и Путин действительно хотят, чтобы я провел выборы, дайте нам как минимум 60 дней перемирия без каких-либо дополнительных переговоров. Мы сделаем все возможное, чтобы изменить законодательство и подготовить необходимую инфраструктуру", — сказал президент.

Он также подчеркнул, что выборы должны быть честными. Отдельно Зеленский отметил необходимость обеспечить возможность проголосовать украинским военнослужащим, защищающим страну.

Участие президента

Во время интервью ведущая NBC News спросила Зеленского, будет ли он участвовать в следующих президентских выборах, если они состоятся во время войны.

"Если выборы состоятся во время войны, то я, конечно, буду баллотироваться, ведь это моя ответственность. Я должен защищать свою страну с самого начала и до конца этой войны", — ответил глава государства.

Таким образом, Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах дажедо окончания войны, если для их проведения будут созданы необходимые условия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы.