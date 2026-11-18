Трамп и Путин пожали друг другу руки перед приемом на саммите АТЭС: будут ли говорить об Украине. Видео

Президент США Дональд Трамп встретился с диктатором Владимиром Путиным в Китае. Главы государства пожали друг другу руки перед общей фотосессией на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В ходе переговоров Трамп и Путин затронут тему мирного урегулирования войны в Украине. OBOZ.UA рассказывает, что известно о переговорах президента США и диктатора РФ в Китае.

Что известно о встрече

Американский президент встретился с российским диктатором в китайском Шэньчжэне перед торжественным приемом на саммите АТЭС. Политики пожали друг другу руки и сделали совместное фото с другими участниками мероприятия.

Главным мероприятием на полях саммита станет трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа 19 ноября в 8:30 по киевскому времени. Лидеры соберутся в таком формате впервые.

Переговоры пройдут на фоне продолжающихся попыток США выступить посредниками в мирном соглашении между Россией и Украиной. Президент Трамп также намерен продолжить торговые переговоры с Китаем после невыполненных обещаний.

Вопрос войны в Украине

Накануне президент США заявил, что хотел бы провести отдельную двустороннюю встречу с российским диктатором Путиным. Об этом Трамп сказал 17 ноября во время общения с журналистами на Филиппинах.

В то же время Белый дом утверждает, что Трамп планирует поднять вопрос сокращения ядерных вооружений, однако в Вашингтоне не ожидают, что переговоры лидеров будут касаться войны России против Украины.

Представители Кремля переда саммитом подчеркивали, что если лидеры смогут обменяться мнениями, включая запланированный трехсторонний формат с участием Си Цзиньпина, то война в Украине и ее урегулирование станут одной из главных тем разговора.

Трамп и Си на саммите АТЭС. Источник: МИД РФ

Си встретил Трампа. Источник: МИД РФ

Что предшествовало

На брифинге 18 ноября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на прямой вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться Украина, в том числе на предстоящем трехстороннем саммите с Трампом 19 ноября, ушел от конкретики.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства ответил, что лидеры проведут "углубленный обмен мнениями по важным вопросам, касающимся глобального мира", а подробности будут опубликованы своевременно. В первоначальных коротких релизах Пекина о двусторонней встрече Си и Путина тема Украины не акцентировалась.

Тем не менее, кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что на встрече в Шэньчжэне Путин и Си Цзиньпин обсудили урегулирование войны в Украине. По его словам, диктатор рассказал председателю КНР о недавних контактах со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Трамп встретился с Путиным. Источник: LiveNOW from FOX

Саммит АТЭС в Китае. Источник: LiveNOW from FOX

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что возлагает большие надежды на предстоящую трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и председателей КНР Си Цзиньпином. По его словам, стороны обсудят межгосударственные разногласия.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут поднять вопрос гуманитарной миссии в Константиновке. Такой разговор может состояться во время саммита АТЭС в Китае 19 ноября.