Трамп готовится к масштабному удару по Ирану в случае поражения республиканцев на выборах – СМИ

Президент США Дональд Трамп может согласиться на масштабную военную операцию против Ирана, если республиканцы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах. Об этом возможном сценарии сообщил один из американских чиновников.

По его словам, чувство унижения или утрата политического влияния могут подтолкнуть Трампа к решительным действиям. Об этом на своей странице в соцсети Х написал журналист Axios Барак Равид.

Как поражение республиканцев может повлиять на решение Трампа

Один из американских чиновников предположил, что в случае сокрушительного поражения республиканцев на промежуточных выборах президент США Дональд Трамп может охотнее согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.

По словам чиновника, если Трамп почувствует унижение или утратит влияние, он может прибегнуть к решительным действиям.

Ирану советуют не затягивать с заключением соглашения

Американский чиновник также призвал Иран не затягивать. По его словам, сейчас для страны лучшее время, чтобы заключить соглашение.

Что предшествовало

США предупредили страны Персидского залива о возможности возобновления войны с Ираном. В Вашингтоне допускают "короткую интенсивную" военную кампанию после промежуточных выборов в США.

На серьезную эскалацию США и Израиль готовы пойти в надежде, что на этот раз им удастся подорвать силы Тегерана и склонить его к большей уступчивости на переговорах.

По данным Reuters, иранцы получили новое предложение об урегулировании войны с США и Израилем от страны-посредника Катара. Однако в Тегеране не согласились с предложенными условиями, заявив, что они "неприемлемы".

В СМИ писали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс пытается привлечь к возобновлению мирных переговоров с Ираном одного из самых влиятельных сторонников жесткой линии Мохсена Резаи, секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики. Письмо ему Вэнс якобы написал по поручению президента Дональда Трампа.

Однако после этой публикации Трамп, общаясь с журналистами, опроверг цель обращения, одновременно подтвердив контакт Вэнса с иранской стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным обновить перечень потенциальных целей США и Израиля, находящихся в пределах досягаемости иранских сил. Он также призвал армию усилить боевые возможности и быть готовой отвечать на любые угрозы.