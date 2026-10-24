Трамп готовит новое смягчение санкций против России: медиа узнали, в какой сфере

Американский президент Дональд Трамп может рассмотреть дальнейшее смягчение санкций против РФ после недавней дизельной сделки с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, речь идет об экспорте российских удобрений.

Об этом сообщило издание The Kyiv Independent, ссылаясь на нескольких украинских и американских чиновников. Это соответствует последним попыткам Вашингтона предложить Москве определенные экономические выгоды в надежде убедить прекратить войну.

США не вводили прямых санкций против российского рынка удобрений и не запрещали их ввоз. Но любая потенциальная сделка может частично снять санкции с судов, компаний, банков или лиц, связанных с этой отраслью, пояснил неназванный украинский чиновник.

"История с удобрениями довольно давняя, и россияне давно пытались ее продвинуть", – сказал представитель украинской разведки. Он добавил, что государство-агрессор в контактах с американцами и европейцами "всегда лоббировало облегчение поставок" этой продукции.

"Они фактически вышли из Черноморской зерновой инициативы из-за отсутствия прогресса в вопросе удобрений", – отметил собеседник. Напомним, что Россия прекратила выполнять эти договоренности в июле 2023 года, объяснив решение "недостаточным прогрессом" в реализации ее требований.

"Украинские чиновники теперь опасаются, что Вашингтон готов предложить Москве уступки по вопросу, который она обсуждает годами", – сообщили в The Kyiv Independent.

Еще один источник также считает, что американские уступки Российской Федерации продолжатся. "Ну, у них явно есть какой-то план", – сказал чиновник.

Вряд ли это обеспечит прекращение боевых действий. Напротив: новые соглашения могут обеспечить России дополнительные доходы, а ее военные цели останутся неизменными.

Это беспокойство обостряется, поскольку, по словам нескольких украинских источников, РФ не предложила США ничего существенного в обмен на разрешение продавать дизельное топливо.

"Понятно, что это лишь поощряет Путина. Он чувствует, что может начать войну против нас, а наши союзники будут отменять санкции против него и заключать с ним сделки", – заявил неназванный высокопоставленный представитель Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Европейскому Союзу стоит усвоить урок и избавляться от энергетической зависимости от России. Пока война в Украине продолжается, заключение газовых сделок между ЕС и РФ должно быть исключено, настаивает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

– Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и Россия были достаточно близки к прекращению огня, однако сделка Дональда Трампа с Москвой о поставках дизеля подорвала мирный процесс. Снижение экономического давления дало РФ возможность восстановить силы.