Трамп: глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против РФ

Американский президент Дональд Трамп назвал дураками тех, кто советовал ему наложить новые санкции на Российскую Федерацию. Он объяснил это тем, что тогда россияне не освободили бы Стивена Хаббарда, американского учителя, задержанного оккупантами в Изюме в 2022 году.

Об этом республиканец заявил 30 октября, общаясь с представителями медиа. Брифинг президента вместе с Хаббардом и его родными был организован в Белом доме.

"Люди... Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России! Если бы я ввел санкции, ваши сыновья сказали бы мне, что это нехорошо", – сказал Трамп, обращаясь к бывшему российскому заключенному.

"Как бы это выглядело? Я бы сказал Путину: "Я хотел бы вернуть Стивена Хаббарда обратно, господин президент, и, кстати, мы вводим против вас санкции прямо сейчас"... Вы бы не вернулись", – продолжил президент Соединенных Штатов.

Он добавил, что для него было большой честью вызволить гражданина США из РФ.

Что предшествовало

74-летний уроженец штата Мичиган (США) Стивен Габбард несколько лет проживал в украинском городе Изюм в Харьковской области и остался там, когда началось полномасштабное вторжение. Российские захватчики взяли гражданского в плен и даже обвиняли его в участии в боевых действиях на стороне Украины. Якобы его поймали в апреле 2022-го, когда мужчина дежурил на блокпосту

В октябре 2024-го российский суд признал Габбарда виновным в наемничестве и приговорил к шести годам и 10 месяцам лишения свободы.

21 октября этого года кремлевский диктатор Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом сообщил об освобождении Габбарда.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким IQ. В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три "сложных когнитивных теста".