"Только совместными усилиями можно остановить Россию": Зеленский провел важные переговоры с Туском и объявил о встрече

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, в ходе которого поблагодарил Варшаву за поддержку Украины. Отдельно глава государства сообщил о подготовке возможных встреч представителей Украины, США и России на техническом уровне.

В то же время американская сторона должна подготовиться к такому формату и обеспечить готовность России. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем обращении по итогам беседы с Дональдом Туском.

По словам президента, украинская сторона не видит препятствий для проведения трехсторонних встреч с участием Украины, США и России.

"Также проинформировал премьер-министра о подготовке возможных трехсторонних форматов встреч на техническом уровне между Украиной, Америкой и Россией. С нашей стороны никаких препятствий нет, но важно, чтобы американская сторона подготовилась со своей стороны и обеспечила готовность России", — сказал Зеленский.

Отдельной темой разговора стала подготовка украинской энергетической системы к зимнему периоду. Президент также отметил, что стороны затронули другие деликатные вопросы, детали которых нельзя обсуждать по телефону.

По итогам беседы Зеленский и Туск договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Президент также поблагодарил польского премьера и Польшу за поддержку Украины на фоне российской агрессии.

"Каждый день вместо мира Россия выбирает эскалацию. И мы очень благодарны Польше за то, что в такое сложное время получаем необходимую помощь", — подчеркнул Зеленский.

Для прекращения войны необходима общая позиция европейских стран.

"Только объединенными силами всех в Европе можно остановить Россию и не дать этой безумной войне пойти дальше", — заявил глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи пограничной инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!