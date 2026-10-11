The Atlantic: Трамп продал Украину Путину, это самое бездушное предательство

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении крупной сделки по закупке дизельного топлива в России. В издании The Atlantic считают, что американцы практически не извлекут из неё выгоды, а цены на дизельное топливо не снизятся.

Зато соглашение может помочь российскому диктатору Владимиру Путину и создать возможности для многомиллиардных махинаций окружения американского президента. Издание назвало сделку одной из самых бездушных измен Трампа в отношении Украины.

Зачем Трампу соглашение с Россией

Как пишет The Atlantic, рейтинги Трампа стремительно падают, поэтому ему нужен предвыборный трюк, который мог бы сработать в последний момент. Американский президент якобы рассматривает удары по российской энергетической инфраструктуре как угрозу для перспектив республиканцев на промежуточных выборах.

"Для Владимира Путина эта сделка — потенциальное спасение. Для разоренной войной Украины — это самое возмутительное и самое бездушное предательство со стороны Трампа на сегодняшний день. Окружению Трампа соглашение сулит возможности для коррупции с многомиллиардными оборотами", — отмечает издание.

Американцы почти ничего не получат от соглашения с РФ

США являются одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров дизельного топлива. Американские нефтеперерабатывающие заводы производят около 5,2 миллиона баррелей дизельного топлива в сутки, тогда как потребление в стране составляет примерно 3,7 миллиона баррелей в день.

Соглашение Трампа с Россией предусматривает поставку 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива. По данным издания, это эквивалентно примерно 16 часам потребления в США, 10 часам американского производства или 14 дням импорта из Канады.

Поэтому, как отмечает The Atlantic, такая договоренность не окажет существенного влияния на мировые энергетические рынки или глобальные цены на дизельное топливо.

Кремль предлагает окружению Трампа выгодные сделки

На прошлой неделе The New York Times сообщила о возможной многомиллиардной нефтяной сделке в обмен на активы российской компании "Лукойл". Она могла бы принести прямую выгоду одному из спонсоров Трампа и двум ближневосточным группам, которые имели деловые связи с зятем американского президента Джаредом Кушнером или семьей специального представителя США Стива Виткоффа.

Однако, как отмечает The Atlantic, российские энергетические активы не будут иметь большой ценности, если украинские беспилотники и впредь будут регулярно их уничтожать.

"Это делает очевидным скрытый принцип „услуга за услугу", заложенный в эти выгодные сделки, предлагаемые семье и друзьям Трампа: если вы заставите Украину капитулировать, мы обеспечим вам несметное богатство", — говорится в статье.

Издание считает, что Путин пытается использовать в войне против Украины свой важнейший стратегический актив — склонность Трампа к коррупции.

Сделка может ослабить санкции против России

В The Atlantic отмечают, что принятие предложенных Россией 2,25 миллиона баррелей дизельного топлива не окажет реального влияния на мировые энергетические рынки или глобальные цены. В то же время это может привести к краху санкционного режима, введенного США против России, и превратить Трампа в союзника Путина в противодействии украинским ударам по российским энергетическим объектам.

Кроме того, по оценке издания, если Путину удастся склонить Трампа к лишению Украины доступа к американским разведданным, это нанесет серьезный ущерб боеспособности украинских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Трамп похвастался "успешным" разговором с Путиным. Он, мол, договорился с "другом Владимиром" о закупке российского дизельного топлива, в связи с чем Вашингтон начал снимать с Москвы часть санкций, введенных против агрессора.

Зеленский выразил разочарование "нечестными и несправедливыми" действиями США. В ответ на критику украинского президента Трамп публично поблагодарил Путина.

Также президент США заявил, что Украине пора назначить нового лидера. Поскольку действующий президент Зеленский якобы "никогда не заключает соглашений" и не идет ни на какие компромиссы.