"Тестируем несколько вариантов": Зеленский рассказал, как Украина решает вопрос со спутниковой связью

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как решается проблема спутниковой связи, в работе которой за последнее время уже дважды наблюдалось ухудшение. По словам президента, сейчас тестируем несколько вариантов.

В этом направлении Украина работает с Францией, Норвегией, Данией, Финляндией, также присоединится Германия. Об этом президент заявил на встрече с медиа, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич.

Что известно

"Безусловно, всех интересует вопрос спутниковой связи. Понятно почему. Тестируем несколько вариантов. Франция, Норвегия, Дания, Финляндия – это те, с кем мы уже начали работать. И Германия присоединится", .

Он подчеркнул, что это будет происходить не быстро, однако договорились работать в этом направлении.

Он также рассказал о результатах визита в Данию. Глава государства отметил сильный пакет поддержки от Дании на 645 миллионов евро, в который входит много разных вещей, в частности 20-мм боеприпасы для F-16, необходимые для сбивания реактивных "шахедов", деньги на производство дронов – около 200 миллионов и отдельные деньги на копродукцию.

"Также есть отдельный энергетический пакет для Херсонщины. Потому что была годовщина освобождения Херсона от "руских". Я обратился с просьбой о том, что там сложная ситуация с энергетикой. Отдельно обсуждаем большой объем снарядов для F-16, который нам нужен, – 800 тысяч. Это на полгода. И во время встречи в Дании мы договорились, что они решат этот вопрос. Очень благодарен им за это", – объяснил президент.

Кроме того, состоялась встреча с представителями стран N5. По словам президента, все подтвердили поддержку Украины на следующий год. В частности, на встрече говорили о зимней поддержке сейчас, о ПВО. Также шла речь о том, как продвигается наша противоракетная программа FREYJA.

"Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть от партнеров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета – это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнеров. Обсудили также вопрос PURL. Сейчас нам там не хватает денег, нужны большие взносы", – добавил президент.

"Подготовка к Рамштайну"

Президент подчеркнул, что нужно готовиться к встрече в формате "Рамштайн" на следующей неделе, к которой он присоединится онлайн.

"Будут соответствующие пакеты со всем необходимым. Мы обсудили это во время многосторонней встречи – группы друзей Украины. Сказали, сколько у европейцев есть PAC-2, PAC-3. Попросили поработать над процентом этих запасов. Это сложный вопрос. Очень их просим", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина просит и самолеты F-16. Он пояснил, что на сегодня нам нужно в два с половиной раза больше самолетов одновременно в небе, чем то количество, которое мы используем. То есть на бумаге у нас все это есть, но они постоянно на реновации, потому что F-16 не молодые.

Передали потребности Украины в энергетических пакетах

Отдельно Зеленский отметил, что передали потребности Украины в энергетических пакетах для городов, особенно для Киева, Днепра, Харькова, Херсона, Запорожья. По его словам, Кабмин подготовил такие специальные проекты поддержки на зиму.

"Там есть объемы дизеля, бензина, объемы для дизельных генераторов, автобусы. Ведь если придется сокращать электротранспорт, то понадобится конкретный объем топлива и автобусов. Это большое количество необходимого, и поэтому без партнеров будет сложно", – сказал президент.

Он подчеркнул, что во время "Рамштайна" и встречи Коалиции желающих в Берлине 19 ноября ожидаем закрытия этих потребностей в том или ином виде. Есть также отдельная договоренность с Урсулой фон дер Ляйен.

"У них есть такой офис, который занимается стихийными бедствиями, катастрофами. То есть если в Европе что-то такое происходит, этот Офис работает с такими вызовами. Мы договорились о работе нашего Кабинета министров и этого Офиса. Когда происходят блэкауты и тому подобное, такое сотрудничество может быть нам полезно. И они также смогут вместе работать над оказанием необходимой помощи", – объяснил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина рассчитывает использовать американскую военную и экономическую поддержку как рычаг давления на Кремль во время переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что перспектива получить дополнительное оружие и усиление санкций против России заставит диктатора РФ Владимира Путина серьезнее отнестись к возможности деэскалации.