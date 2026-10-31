Терехов настаивает на увеличении поддержки людей и бизнеса на прифронтовых территориях: внесены соответствующие законопроекты

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, направленных на усиление социальной защиты людей, работающих на прифронтовых территориях, а также поддержку местного бизнеса. Их предложил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

Законодательные инициативы были разработаны совместно с народным депутатом от Сумщины Михаилом Ананченко и его коллегами из межфракционного депутатского объединения "Прифронтовые территории". Об этом сообщает Ассоциация прифронтовых городов и громад.

"Прифронтовые громады не могут оставаться один на один с рисками войны. Сегодня люди выходят на работу под угрозой обстрелов, коммунальные службы восстанавливают поврежденные сети, медики спасают жизни, энергетики возвращают свет, а предприниматели пытаются сохранить рабочие места. Государство должно не просто благодарить этих людей за стойкость, но и создавать конкретные условия, чтобы они могли работать и жить в своих громадах. Особый подход к прифронтовым территориям должен охватывать и социальную защиту людей, и поддержку экономики. Ведь если мы хотим, чтобы громады выстояли сегодня и имели будущее после войны, нужно сохранить их главный ресурс – людей, рабочие места и предприятия", – отметил Игорь Терехов.

Предлагаемые законопроекты содержат ряд изменений. Так, предусматривается введение статуса "участника обеспечения жизнедеятельности на территориях боевых действий". Его предлагают предоставлять гражданским работникам, которые обеспечивают функционирование громад в условиях военных рисков.

Среди предложенных гарантий: дополнительные гарантии оплаты труда и дополнительный оплачиваемый отпуск; медицинская и психологическая помощь, реабилитация; социальная защита членов семей; освобождение определенных доходов от НДФЛ за подтвержденные периоды работы на территориях активных боевых действий; зачисление периодов работы в страховой стаж в двойном размере на территориях активных боевых действий и в полуторном размере на территориях возможных боевых действий.

Предлагается учитывать документально подтвержденную работу начиная с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, пакетом изменений предусматривается снижение налога на прибыль до 9% для предприятий, работающих на территориях активных или возможных боевых действий и отвечающих определенным условиям.

Также предлагаются дополнительные механизмы урегулирования кредитных и лизинговых обязательств и особые условия приватизации государственного и коммунального имущества.