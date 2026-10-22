"Теперь будет сложнее": президент Чехии заявил, что сделка Трампа с Россией сорвала мирный процесс

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина и Россия были довольно близки к прекращению огня, однако сделка Дональда Трампа с Москвой о поставках российского дизельного топлива подорвала мирный процесс. По его словам, решение американского лидера ослабило санкционное давление на Кремль и дало России возможность восстановить силы.

Об этом Павел рассказал в интервью Axel Springer Global Reporters Network, сообщает Politico. Он подчеркнул, что скоординированные санкции США и Европы против российской нефти, олигархов и других секторов экономики создавали для Москвы значительные трудности, однако новая договоренность Вашингтона с РФ изменила ситуацию.

Сделка Трампа дала России передышку

По словам чешского президента, договоренность, о которой Трамп объявил в начале октября, предусматривает поставку в США сотен тысяч тонн российского дизельного топлива. Это позволило Кремлю смягчить последствия международных ограничений.

"Теперь будет намного сложнее. Россия использует этот момент, чтобы избавиться от давления, и это своего рода моральный подъем для нее", – заявил Павел.

В Белом доме, напротив, защитили решение американского президента. Там заявили, что Трамп успешно договорился о поставках значительных объемов дизельного топлива на мировой рынок, чтобы снизить цены.

В то же время соглашение вызвало критику в США. В частности, двухпартийная группа американских сенаторов призвала Трампа отменить договоренность с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал это решение. Он заявил, что оно играет на руку Москве, позволяя ей дольше вести войну, убивать больше людей и наносить новый ущерб Украине и миру.

Кроме того, украинский лидер обвинил Трампа в использовании мирных переговоров во Флориде, чтобы прикрыть заключение сделки с РФ.

Павел поддержал Украину и назвал решение США ошибкой

На фоне роста напряженности между Киевом и Вашингтоном президент Чехии выразил поддержку Зеленскому. Он подчеркнул, что ответственность за развязывание войны лежит исключительно на России.

"Я считаю, что президент Зеленский и вся Украина являются жертвами конфликта. Поэтому я, пожалуй, был бы последним, кто обвинял бы Украину в этом конфликте. Не Украина напала на Россию. Не Украина угрожала России", – сказал Павел.

Он также отметил, что Трамп демонстрирует более открытый подход к Москве, чем любой европейский лидер. По мнению президента Чехии, американского коллегу в какой-то степени может привлекать авторитарный стиль правления российского диктатора Владимира Путина.

В то же время Павел предположил, что Трамп рассматривает отношения с Россией прежде всего сквозь призму экономической выгоды для Соединенных Штатов, а не как противостояние демократии и автократии.

Несмотря на критику, президент Чехии не стал называть сделку по дизельному топливу предательством Украины или европейских партнеров.

"Я пока не знаю, можно ли назвать это предательством, но я назвал бы это ошибкой", – подчеркнул он.

Павел объяснил, что договоренность дает Кремлю новую надежду на возможность игнорировать интересы Украины и Европы, сосредоточившись на прямых сделках с США, а потенциально и с Китаем. По его словам, такой сценарий противоречит интересам европейских государств.

Он не исключил возобновления закупок российской нефти европейскими странами в будущем, однако подчеркнул, что для этого РФ должна измениться.

"Если однажды Россия станет страной, которая уважает суверенитет и границы других государств, почему бы не вести с ней обычный бизнес? Но Россия еще не достигла этого", – подытожил чешский президент.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа разрешить России продавать дизельное топливо, заявив, что это поможет Москве продолжать войну против Украины. Украинский президент подчеркнул, что ослабление ограничений должно сопровождаться реальными шагами к деэскалации.

Как писал OBOZ.UA, Дональд Трамп защитил договоренность с Москвой о поставках дизельного топлива и назвал ее выгодной для США. В то же время решение американского президента вызвало критику из-за риска ослабления экономического давления на Россию.