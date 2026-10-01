"Тенденции именно такие": Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Видео

В ближайший год международные конфликты будут продолжаться, заявил российский диктатор Владимир Путин . Он сказал, что "мир подошел к решающему поворотному моменту развития", и дело не только в политике.

Об этом международный военный преступник "предупредил" 1 октября, выступая на пленарной сессии XХIII ежегодного заседания "Международного дискуссионного клуба "Валдай". Речь Путина транслировали пропагандистские СМИ.

"Какой бы сценарий не реализовался в мире в предстоящий год, продолжение международных конфликтов, к сожалению, весьма вероятно. В частности и потому, что идущие кардинальные сдвиги и открывающиеся здесь возможности стимулируют, подпитывают амбиции, готовность рисковать ради кажущегося крупного выигрыша", – заявил диктатор.

Он добавил, что "тенденции именно таковы". Глава Кремля указал на необходимость "практических действий", чтобы избежать "катастрофических сценариев" и не допустить "скатывания человечества к грани выживания".

Также Путин не исключил сценария ядерного конфликта. Мол, нет гарантий того, что ядерные державы не попытаются применить ЯО.

"Если на сцене висит ружье, то в конце концов оно должно выстрелить", – пригрозил он.

Согласно логике диктатора, вооруженные конфликты – неотъемлемая часть существования человечества, и нужно поднять вопрос о правилах ведения войн. Он цинично заявил, что РФ "всегда руководствуются незыблемостью гуманитарных норм".

Путин не смог не воспользоваться возможностью еще раз пожаловаться на Запад. Он поплакался, что страны Запада оказывают "непропорционально большое влияние в ООН, что приводит к дисбалансу". Кремль, по его словам, поддерживает "справедливую реформу" Организации Объединенных наций, но это невозможно без консенсуса.

Кроме того, так называемый президент пожаловался на "русофобию" и "притеснение русских". Он утверждает, что РФ "сознательно подвели" к войне против Украины.

"Правда в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать", – выдал он.

Уже традиционно российский главарь соврал о "готовности к диалогу". "Хочется верить, что наши потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть XXI века стала поворотным пунктом, когда человечество, осознав масштаб перемен, вызовов своему существованию, нашло в себе силы отложить в сторону дрязги, амбиции и эгоизм и объединиться для решения общих проблем", – озвучил пафосное заявление руководитель государства, начавшего полномасштабную войну.

Как ранее писал OBOZ.UA, на севере Свердловской области РФ находится секретный объект под кодовым названием "Грот". Объект 1335 спрятан внутри горы Косьвинский Камень и официально считается одним из "дополнительных центров стратегической связи", но никакой подробной информации о нем в стране-агрессоре нет. Он существует с середины 80-х годов прошлого века, и сейчас это – бункер главы Кремля Владимира Путина, оборудованный специально для ядерной войны.