"Темпы восстановительных работ слишком медленные": Зеленский прокомментировал ситуацию в энергетике и ограничения Starshield

В пятницу, 13 ноября, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах после российских ударов и восстановлению энергетической инфраструктуры. По его словам, восстановительные работы продвигаются слишком медленно, а информация из нескольких городов оказалась недостоверной.

Отдельно участники обсудили проблемы в работе Starshield, усиление противовоздушной обороны и защиту объектов аграрной промышленности. Подробностями президент поделился в своем Telegram.

"Провел селектор по ситуации в регионах. Были подробные доклады о последствиях ударов по Сумской области и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Также были отчеты по Киевской области – Белой Церкви, Броварам и другим городам. Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах. Определили, как это исправить", – написал глава государства.

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