"Такого беспредела я не помню ни при одной власти": Климпуш-Цинцадзе раскритиковала отсутствие заседаний Рады в течение трех недель

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала организацию работы Верховной Рады из-за отсутствия пленарных заседаний в течение трех недель. Она отметила, что, несмотря на участие депутатов в международных парламентских ассамблеях, график работы Рады можно было скорректировать.

Об этом народная избранница заявила в программе "Что дальше?" в эфире "Эспрессо". Климпуш-Цинцадзе также выразила недовольство работой руководства парламента, в частности его спикера.

Возмущение трехнедельным перерывом в работе парламента

"Такого беспредела я не помню ни при одной власти, ни в каких проявлениях, и очевидно, что это возмущает", – заявила депутат в комментарии относительно организации работы парламента и отсутствия пленарных заседаний в течение трех недель.

Климпуш-Цинцадзе пояснила, что в течение двух из трех недель депутаты должны были участвовать в важных международных парламентских ассамблеях в составе крупных делегаций. В то же время она считает непонятным, почему пленарные заседания не запланировали иначе, ведь Украина существенно отстает от графика реформ.

По ее мнению, руководство парламента могло скорректировать расписание и провести две пленарные недели подряд, чтобы ускорить рассмотрение важных вопросов.

"Я бы поставила очень низкую оценку руководству парламента, в частности спикеру, за организацию работы", – подчеркнула депутат от "ЕС".

Как писал OBOZ.UA, 19 сентября стало известно, что Верховная Рада Украины не будет проводить пленарные заседания в течение 26 дней – с 17 сентября по 13 октября. Длительная пауза происходит на фоне проблем с голосованием по необходимым международным обязательствам и финансовых трудностей государства.

На следующий день это заявление опровергли в пресс-службе аппарата ВРУ, отметив, что работа комитетов, подкомитетов, рабочих групп, ВСК и фракций продолжается.