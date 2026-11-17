"Сильный день для Украины": Зеленский отметил всех причастных к ударам по Керченскому мосту. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил всех военных и представителей служб, причастных к ударам по Керченскому мосту, который соединяет территорию России с оккупированным Крымом. О результатах операции глава государства заявил в обращении в конце 1728-го дня полномасштабной войны.

Видеообращение опубликовали в официальном Telegram-канале Офиса президента Украины. Зеленский назвал этот день сильным для страны и поблагодарил всех, кто обеспечил проведение операции.

Ответ России

"Сегодня сильный день для Украины. Спасибо каждому воину, всем подразделениям и службам, которые были задействованы в ответ на российские удары, а именно в ответе по мосту, который оккупанты построили с российской территории в Крым", – сказал президент.

Он напомнил, что Украина неоднократно призывала Россию прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру, города, села, энергетические объекты, железную дорогу и суда с зерном.

"Мы давно говорили России, что хватит бить по мостам, по городам и селам, по энергетике, по железной дороге, по судам с зерном. Хватит войны. Но каждый раз Россия выбирает новую эскалацию", – отметил Зеленский.

По его словам, украинские ракеты и беспилотники снова достигли ключевой российской военной артерии на юге.

Украинское оружие

Отдельно президент отметил работу Службы безопасности Украины, всех Сил обороны, Министерства обороны и подразделения "Альфа" СБУ.

Также он поблагодарил украинских производителей вооружения, которые обеспечивают Силы обороны необходимыми средствами для проведения таких операций.

Среди образцов украинского оружия Зеленский назвал Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Сичень", Mich-2000, Ruta, "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и "Нептуны".

Президент уточнил, что Ан-197 – это реактивная версия беспилотника "Лютый".

"Все – украинское оружие, которое мы профинансировали, обеспечили для войск и которое воины применяют", – подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский дал понять, что Украина продолжит отвечать на российскую агрессию.

"Будут и другие наши операции – операции в ответ на российскую агрессию", – заявил президент.

ПВО, F-16 и дальнобойное оружие

Владимир Зеленский также сообщил об обсуждении с партнерами поставок ракет для систем противовоздушной обороны, увеличения украинского авиационного флота и развития дальнобойных возможностей. Эти вопросы поднимали во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

"Это, конечно, ПВО – ракеты для "Пэтриотов", для "Насамсов" и других систем. Есть и диалог ради увеличения нашего флота боевой авиации. Украина работает над тем, чтобы увеличить флот F-16, и я благодарю каждую страну, которая может нам помочь", – сказал президент.

Отдельно Украина ведет переговоры о получении дальнобойного вооружения. Зеленский подчеркнул, что европейские ракеты могли бы поражать российские военные производства, а американские технологии – помочь уничтожать пусковые установки баллистических ракет.

Помощь против баллистики

Президент заявил, что Россия продолжает делать ставку на баллистические ракеты, в частности северокорейского производства. Поэтому, по его мнению, партнеры должны помочь Украине получить средства, которые позволят противодействовать этой угрозе.

"Если Россия и дальше делает такую ставку на баллистику, в том числе на баллистику из Северной Кореи, то будет вполне справедливо, чтобы наши партнеры из Европы и Америки помогли нам с теми видами оружия и технологий, которые могут сбалансировать нашу защиту жизни", – отметил Зеленский.

Он также объяснил, что речь идет о возможности поражать российские пусковые установки еще до применения ракет. По словам президента, это могло бы стать более быстрым и дешевым способом защитить украинские города и общины.

Вопрос Starshield

Отдельную часть обращения Зеленский посвятил спутниковой связи Starshield. Он заявил, что Украина обсуждает с американской стороной возможность использования спутниковых технологий для поражения российских и северокорейских пусковых установок баллистических ракет вблизи украинских границ.

Президент обратил внимание, что при этом на временно оккупированных территориях до сих пор сохраняется лимит скорости Starshield.

"Но вместо того чтобы получить право на защиту именно таким образом – вместо открытия спутниковой связи для поражения российских и северокорейских баллистических пусковых установок вблизи наших границ, – происходит обратный процесс, и, к сожалению, на временно оккупированных территориях ограничение скорости Starshield сохраняется и сейчас", – заявил глава государства.

Он добавил, что украинская сторона продолжает переговоры с партнерами и Соединенными Штатами по этому вопросу.

Мир благодаря силе

Зеленский также упомянул о концепции "мира благодаря силе", которую примерно два года назад часто обсуждали в США. По его мнению, этот подход остается актуальным, хотя сейчас о нем говорят значительно реже.

"Мир приходит к тем, кто умеет защищать жизнь и делает это эффективнее, чем те, кто пытается разрушать жизнь", – сказал президент.

Он подчеркнул, что лишение России возможности запускать баллистические ракеты могло бы повлиять на ее готовность завершить войну.

"Россия без пусковых установок для баллистических ракет – это Россия, у которой есть мотив как можно скорее закончить войну. Америка может этому помочь", – заявил Зеленский.

Новые критерии для послов

Еще одной темой обращения стала кадровая дипломатия. Зеленский сообщил, что после разговора с министром иностранных дел поручил расширить критерии отбора кандидатов на должности украинских послов.

По словам президента, к дипломатической службе нужно активнее привлекать специалистов из других сфер, в частности гражданского сектора, бизнеса и ветеранского сообщества.

"Нужно привлекать также представителей ветеранского сообщества, значительно шире смотреть на общественно активных людей, обязательно – со знанием языков", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что уже есть успешные примеры назначения представителей гражданского сектора и бизнеса на должности послов. От министра иностранных дел Зеленский ожидает соответствующих предложений в ближайшее время.

Поздравление студентам

В конце обращения президент поздравил украинцев с Международным днем студентов. Он отдельно обратился к молодежи, которая получает образование в Украине, а также к тем, кто учится за границей и планирует вернуться домой.

"Все мы хотим мира Украине. Все хотим Украине успеха. Мы все желаем украинским студентам, студенткам быть частью украинского мира, частью украинского успеха", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто работает ради Украины и защищает ее от российской агрессии.

"Защищаем наше государство, защищаем независимость. И, пожалуйста, берегите себя от российского зла", – подытожил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Зеленский раскрыл детали операции по поражению Крымского моста.