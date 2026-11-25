"Сигнал" для Путина: Джонсон заявил, что Европе нужно ввести свои войска в Украину до мирного соглашения

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны ввести свои войска в Украину еще до заключения мирного соглашения с Россией. По его мнению, их присутствие в тыловых районах стало бы важным сигналом для Кремля и в то же время не означало бы втягивания НАТО в войну.

Об этом британский экс-премьер сказал в интервью телеканалу Sky News. Он также перечислил шаги, к которым должны прибегнуть западные союзники, чтобы усилить позиции Киева и убедить российского диктатора Владимира Путина в решимости Запада поддерживать Украину.

Джонсон предлагает развернуть в Украине войска Коалиции желающих еще до достижения мирного соглашения. Они могли бы обеспечивать логистику и поддержку в тыловых районах.

Джонсон считает, что размещение европейских военнослужащих не втянуло бы НАТО в войну с Россией, поскольку Путин осознает значительное превосходство Альянса над РФ. В то же время он подчеркнул, что окончательное решение о том, какие страны могут направить свои войска в Украину, должна принимать сама украинская сторона.

Также экс-премьер призвал союзников нарастить военную поддержку Киева. В частности, он выступил за передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot и спутниковых данных.

Кроме того, Джонсон считает необходимым усилить борьбу с российским "теневым флотом", передать Украине замороженные российские активы, в частности средства от продажи футбольного клуба "Челси", и четко подтвердить перспективу ее вступления в НАТО.

Он также считает, что войны можно было бы избежать, если бы Украина вступила в НАТО еще до 2014 года или до начала полномасштабного вторжения в 2022-м.

Говоря о войне, британский политик обратил внимание на принципиальную разницу между двумя армиями. По его словам, российская армия прибегла к бессмысленной империалистической агрессии, тогда как украинские военные борются за свободу. Это различие Джонсон назвал фундаментальной причиной своей уверенности в победе Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-премьер Британии призвал западные государства вновь официально подтвердить поддержку будущего членства Украины в НАТО. По его мнению, отсутствие четкой позиции союзников по этому вопросу лишь поощряет Путина продолжать агрессию.