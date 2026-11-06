Сибига: Украина продолжит дальнобойные удары по РФ

Сегодня позиции Украины на фронте – самые крепкие за последние три года войны с российскими оккупантами. И украинские защитники продолжат их укреплять, выполняя требование президента Украины вернуть войну на территорию государства, которое ее развязало. В том числе наши воины продолжат наносить дальнобойные удары вглубь страны-агрессора, заявил 6 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига.

Заявление прозвучало в Варшаве, на совместной пресс-конференции с главами дипломатии ЕС Каей Каллас и МИД Польши Радославом Сикорским. Во время мероприятия министр иностранных дел Украины обозначил несколько "красных линий" относительно будущих переговоров в Абу-Даби.

Потери захватчиков

Глава МИД Украины напомнил, что в октябре текущего года Россия потеряла на поле боя в Украине 54 тысячи захватчиков убитыми и тяжелоранеными – это почти вдвое больше, чем средние ежемесячные потери оккупантов за последние годы. Более того, в октябре Украина освободила больше земли, чем Россия смогла оккупировать.

Таким образом, наши позиции на фронте являются самыми прочными за последние три года, отметил министр Андрей Сибига.

"И мы продолжим нашу дальнобойную кампанию, чтобы вернуть войну на территорию России. Чем дальше способна бить Украина, тем ближе конец войны", – сказал он.

Безопасность Европы

Брифинг Сибиги, Каллас и Сик... Источник: МИД Украины Развернуть

По словам Сибиги, Украина уже не просто просит помощи у Европы – наша страна уже является "партнером и контрибьютором безопасности". Наш боевой опыт, оборонная промышленность и технологии могут усилить коллективную оборону уже сейчас, еще до нашего вступления в НАТО.

"Альянс нуждается в Украине не меньше, чем Украина – в Альянсе", – отметил министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что будущее архитектуры безопасности Европы как раз сейчас определяется на поле боя в Украине. Именно от того, завершится ли российская агрессия справедливым и достойным миром, будет зависеть, будет ли Европа жить в будущем в мире.

О Европе – только с Европой

"Мое главное послание на сегодняшней министерской встрече было простым: не может быть никаких решений об Украине без Украины и о безопасности Европы без Европы. Поэтому Европа должна быть частью мирного процесса – и до встречи в Абу-Даби, и после нее", – подчеркнул Андрей Сибига.

Он прокомментировал недавнее "предложение" американского президента Трампа провести переговоры о войне в Украине без самой Украины и без Европы – только с РФ и Китаем. Это предложение уже сравнивают с так называемой "Ялтинской встречей" – послевоенным перераспределением Европы без участия самой Европы.

"Больше не будет сфер влияния. Не будет второй Ялты или Мюнхена. Настало время европейской силы и единства", – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Что известно о переговорах

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую делегацию на трехсторонних переговорах с Россией при посредничестве США возглавит руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Встреча состоится 10 и 11 ноября в Абу-Даби. Что показательно: Буданов не ожидает существенного прорыва, однако считает сам факт непосредственной встречи представителей двух стран признаком определенного прогресса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби". Во время этого раунда переговоров стороны планируют обсудить первые шаги по деэскалации. По словам главы государства, главными приоритетами для украинской стороны остаются вопросы безопасности и завершение войны в целом.