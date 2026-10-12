Сибига назвал условия, при которых возможен прорыв в мирных переговорах

Существенный прорыв в мирных переговорах о прекращении войны в Украине можно достичь в ходе личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Со своей стороны Украина готова к переговорам и стремится договориться о перемирии.

Об этом в интервью СМИ заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он убежден, что для появления новой динамики и определения перспектив завершения войны нужны только переговоры на уровне лидеров государств.

Встреча лидеров может изменить динамику переговоров

Глава МИД Украины подтвердил, что Киев открыт для трехсторонней встречи с участием США и России и стремится провести ее как можно скорее.

Наша страна готова использовать любые возможности для продвижения к миру. Министр отметил, что встреча Зеленского и Путина могла бы придать переговорному процессу "качественно новую динамику".

"Будь то вместе с Трампом или при посредничестве президента Эрдогана. Мы даем понять, что готовы к этому. И у нас есть что показать в качестве результата этой встречи. Как минимум перемирие, обмен военнопленными, возвращение детей", – заявил украинский чиновник.

По его словам, у Украины есть ряд возможных договоренностей, направленных на укрепление доверия, которые могут быть объявлены по итогам переговоров. Вместе с международными партнерами Киев работает над достижением перемирия в энергетической сфере, воздушном и морском пространствах.

Почему Украине нужны переговоры на уровне лидеров

Сибига добавил, что ограничение Россией свободы судоходства в Черном море вызывает беспокойство международных партнеров, в частности стран Глобального Юга. Это связано с возможными экономическими последствиями и рисками для мировой продовольственной безопасности, в обеспечении которой Украина играет важную роль.

По словам министра, предварительных договоренностей можно достичь как в ходе встречи лидеров Украины и России, так и на переговорах представителей более низкого уровня.

"Но если мы говорим о новой динамике, о новой перспективе, о новых временных рамках завершения войны – нужна встреча на уровне лидеров, я так считаю", – сказал он.

Сибига объяснил это тем, что переговорные команды на более низком уровне нередко возвращаются к одним и тем же вопросам по несколько раз, тогда как самые сложные противоречия могут быть окончательно решены только при участии президентов.

Вместе с тем министр добавил, что Украина неизменно настаивает на том, что любые решения, касающиеся ее, должны приниматься при ее непосредственном участии.

"Ни одна формула, ущемляющая территориальную целостность и суверенитет, не будет принята Украиной, нашим народом и президентом Украины. Поэтому да, должны быть новые идеи, исходящие из этих геополитических реалий", – резюмирует Сибига.

Как писал OBOZ.UA, в сентябре Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, если тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, он готов к личной беседе и принятию решений, если такая встреча станет возможной.

В Кремле в ответ заявили: если Зеленский действительно хочет встретиться с Путиным, то может приехать в Москву.