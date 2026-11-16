"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте

Россия не собирается давать Украине возможность восстановить силы и не заинтересована во временном перемирии. В Кремле заявили, что стремятся к "миру на века", а так называемая "специальная военная операция" будет продолжаться, пока переговоры не приведут к такому результату.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Его слова цитирует ТАСС.

"Россия не хочет временного перемирия, а стремится к миру на века. Именно поэтому "специальная военная операция" продолжается, а переговорный процесс должен привести к миру", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва не даст Киеву передышки, чтобы "подлечить раны".

Отдельно он высказался о позиции европейских стран.

"Хорошо было бы понять от самих европейцев, насколько их позиция способна помочь мирному процессу по Украине", – заявил Песков. В то же время, по его мнению, заявления европейцев свидетельствуют скорее о нежелании содействовать мирному урегулированию.

Что касается переговоров с США, то в Кремле считают нецелесообразным раскрывать подробности обсуждений, касающихся Украины.

Также пресс-секретарь Кремля высказался о повреждениях Крымского моста. По его словам, информацию о них должно предоставить Министерство транспорта РФ. Сейчас продолжается оценка повреждений, которые Песков назвал незначительными.

Он также заверил, что российская противовоздушная оборона работает "достаточно эффективно". В то же время пресс-секретарь Путина признал, что при таких массированных ударах ни одна система не может обеспечить стопроцентную защиту объектов.

Напомним, ранее Песков заявлял о якобы готовности российских войск разминировать Константиновку в Донецкой области для проведения там так называемой гуманитарной миссии. По его словам, оккупантам на это потребовалось бы пять дней. Целью операции он назвал обеспечение выхода из города 300–400 мирных жителей, которые могли бы отправиться в направлении Украины или России.

Тогда Москва также призвала США и европейские страны использовать свое влияние на Киев, чтобы договориться о проведении миссии. Кроме того, российская сторона предложила привлечь к процессу омбудсменов обеих стран и обеспечить присутствие журналистов из США, России и других государств.