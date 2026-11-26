Стубб оценил, может ли война в Украине закончиться до конца года. Видео

Президент Финляндии Александр Стубб выразил скепсис относительно скорого завершения боевых действий в Украине. Политик призвал союзников сосредоточиться на помощи Киеву в преддверии зимних холодов.

В частности, он заявил, что сейчас в приоритете финансы и противовоздушная оборона. Своим видением ситуации финский президент поделился во время выступления на технологической конференции Slush в Хельсинки.

Оценка сроков завершения войны

Отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования в ближайшие недели, глава финского государства дал понять, что не ожидает прекращения боевых действий в 2026 году.

"Оптимистичен ли я относительно того, что война в Украине закончится до конца года? я так не думаю", – подчеркнул Стубб.

Приоритеты накануне зимы

По мнению президента Финляндии, отсутствие быстрого завершения войны означает, что Украине и ее западным партнерам необходимо заранее подготовиться к сложному зимнему периоду.

Для прохождения зимы Стубб выделил три ключевых направления, на которых следует сфокусировать усилия. По его словам, необходимо дальнейшее укрепление защиты украинского неба от воздушных атак, обеспечение безопасности и работоспособности энергетических установок и инфраструктуры, а также выделение необходимой финансовой поддержки страны.

Напомним, президента США Дональда Трампа рассмешила мысль о возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до января. Именно так, смехом, он отреагировал на вопрос о заявлении Зеленского о том, что такие "дедлайны" ему озвучили переговорщики Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Как сообщал OBOZ.UA, всего несколько дней назад Трамп заявил о подготовке масштабного перемирия между Украиной и РФ.