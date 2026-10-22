США сняли ограничения на Starshield для Украины, – журналист The Economist

Соединенные Штаты 22 октября могли снять ограничение скорости, на которой в Украине работает спутниковый интернет Starlink. Украинские военные предварительно подтверждают это.

Соответствующей новостью на платформе X (Twitter) поделился инсайдер The Economist Оливер Кэррол. Американский военный аналитик Майкл Кофман также сообщил в X, что "слышал то же самое".

"Командиры подразделений, использующих дроны на передовой в Украине, сообщили мне, что ограничение скорости Starlink, вероятно, было снято. Они все еще проводят проверки, но "похоже, что это действительно так", – написал Кэррол.

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