США ввели санкции против Международного уголовного суда: как отреагировали в ЕС

Соединенные Штаты объявили о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС). В ответ Европейский Союз выразил сожаление по поводу этого решения и заявил, что примет необходимые меры для защиты деятельности и независимости суда.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, которое цитирует "Укринформ". В Брюсселе подчеркнули, что ЕС остается постоянным сторонником МУС и продолжит сотрудничать с ним, а также с государствами-участниками Римского статута.

Позиция Евросоюза

В Еврокомиссии заявили, что Соединенные Штаты объявили о намерении ввести санкции против суда, и выразили в связи с этим глубокое сожаление.

Евросоюз планирует и в дальнейшем поддерживать эффективную работу МУС. Также он будет по-прежнему привержен взаимодействию со всеми 125 государствами-участниками Римского статута, чтобы сохранить независимость суда.

В Брюсселе обратили внимание, что до вступления санкций в силу остается шесть месяцев. Это время, по мнению ЕС, оставляет возможность для диалога с Соединенными Штатами.

Угрозы Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны-участницы МУС имеют 180 дней, чтобы устранить основные опасения американской стороны относительно деятельности суда.

Он также призвал союзников США, многие из которых входят в МУС и полагаются на американских военных в вопросах обороны, оказать влияние на суд.

"Либо МУС прекратит свои угрозы, либо мы покончим с МУС", — заявил Рубио.

По его словам, если союзники не повлияют на ситуацию, Соединенные Штаты продолжат постепенно сворачивать деятельность суда, пока не устранят угрозу для американцев.

Защита работы суда

В Евросоюзе подчеркнули, что готовы принять все необходимые меры, чтобы МУС мог продолжать расследование и преследование виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Отдельно в Еврокомиссии отметили, что намерены защищать интересы операторов ЕС в рамках Единого рынка.

Таким образом, Брюссель подтвердил поддержку независимости Международного уголовного суда и готовность продолжать сотрудничество с ним, несмотря на объявленные Вашингтоном санкции.

Многолетние споры

Отношения между США и Международным уголовным судом остаются сложными на протяжении многих лет. Вашингтон не является участником Римского статута и выступает против распространения юрисдикции суда на американских граждан и союзников.

Споры обострились после того, как МУС начал расследование действий американских военных в Афганистане. Еще одним поводом стали ордера на арест израильских чиновников в связи с событиями в секторе Газа.

В ответ американская сторона объявила о намерении ввести ограничительные меры и санкции против должностных лиц и структур Международного уголовного суда.

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