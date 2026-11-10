США предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The Economist

Американские переговорщики предложили необычный вариант территориального компромисса между Украиной и Россией. Он предусматривает изменение административных границ украинских областей, благодаря чему российский диктатор Владимир Путин мог бы объявить о достижении цели по захвату Донбасса, не получив под контроль города, которые до сих пор удерживает Украина.

Об этом сообщает The Economist. В то же время украинские чиновники скептически оценивают перспективы скорого заключения мирного соглашения, хотя и получили указания не отвергать возможные предложения.

По данным издания, президент США Дональд Трамп спешит договориться о прекращении войны после поражения республиканцев на промежуточных выборах. С января демократы будут контролировать обе палаты Конгресса, что может осложнить работу американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Как Путину предлагают объявить о "победе"

По информации The Economist, в последнее время Россия демонстрирует необычную гибкость на переговорах. В частности, Москва якобы готова обсуждать возможность прекращения боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Однако такая позиция появилась после того, как американская сторона предложила расширить повестку переговоров. В нее хотят включить не только вопрос войны в Украине, но и будущую архитектуру безопасности Европы.

Одной из американских инициатив, по словам участников переговорного процесса, стало изменение административных границ Украины. Это могло бы позволить России заявить о полном контроле над Донецкой и Луганской областями, хотя украинские города, которые Москва стремится захватить, остались бы под контролем Киева.

Еще одно предложение касается возможного возвращения России на европейские энергетические рынки. Однако Украина и ее европейские партнеры выступают против такого сценария.

Почему гарантии безопасности остаются проблемой

Одним из самых сложных вопросов переговоров являются будущие гарантии безопасности для Украины. По словам американских представителей, Путин теоретически мог бы согласиться на механизмы, подобные положениям четвертой или пятой статей Североатлантического договора.

Первое предусматривает консультации союзников в случае угрозы безопасности одной из стран, а второе – коллективную оборону в случае вооруженного нападения. Однако в Киеве сомневаются, что администрация Трампа действительно будет готова выполнять такие обязательства.

Кроме того, Россия не демонстрирует готовности согласиться на размещение в Украине многонациональных сил безопасности. Москва продолжает настаивать на нейтральном статусе Украины и сокращении ее армии.

Чего ожидают от переговоров в Абу-Даби

Украинские чиновники не считают, что Путин готов подписать полноценное мирное соглашение до завершения зимней военной кампании.

"Возможно, это их план Б, пока они выполняют план А", – отметил один из высокопоставленных чиновников Украины.

На этом фоне более реалистичными результатами переговоров могут стать новые обмены военнопленными и локальные прекращения огня на отдельных участках фронта. В частности, речь идет о возможности временного прекращения боевых действий в Херсонской и Сумской областях.

В то же время Киев и его европейские партнеры обеспокоены стремлением Вашингтона параллельно обсуждать более широкую систему европейской безопасности. По их мнению, такой подход может дать Кремлю дополнительную возможность затягивать достижение договоренностей о прекращении огня.

Напомним, накануне переговоров в Абу-Даби журналисты выяснили полный состав украинской делегации, которая должна была участвовать во встречах 10–11 ноября. В переговорную группу вошли представители украинской власти и должностные лица, привлеченные к обсуждению путей завершения войны.

Как писал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов отправился в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах Украины, США и России. Он сообщил, что украинская делегация планирует уделить особое внимание гуманитарным вопросам и договоренностям о дальнейших обменах военнопленными.